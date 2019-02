يبدأ المدرب إدي هاوي بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

أرتور بوروتش / آدم سميث / ستيف كوك / نايثان أكي / دييدو ريكو / جوردان أيب / دان جوسلينج / جيفيرسون ليرما / أندرو سورمان / ريان فراسير / جوشو ا كينج

🚨 TEAM NEWS 🚨



Here it is! The #afcb team for our @premierleague game against @LFC at Anfield.



🔘 Lerma, Rico both start

🔘 Ibe, Fraser out wide

🔘 Solanke on bench



