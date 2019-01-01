مدونة حية

ليفربول × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty

2019-05-06T20:42:54Z

قدم الريدز أداء مميز في الكامب نو، لكن لم يُوفق في إحراز أي هدف لتسهيل المهمة عندما يستضيف برشلونة في ملعب آنفيلد، وخرج مهزومًا بثلاثة أهداف، أما في البريميرليج فيأتي الريدز في الوصافة في برصيد 91 وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس أصحاب الصدارة، حيث يتبقى لكل فريق مبارتين فقط، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-05-06T20:42:46Z

حقق البلاوجرانا نتيجة إيجابية واقترب كثيرًا من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان برشلونة قد حسم الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لهم مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة.

2019-05-06T20:42:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل برشلونة ضيفاً على ليفربول الإنجليزي، على ملعب “آنفيلد” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.