التشكيل الرسمي لفريق ليفربول
2019-02-19T19:41:56Z
يبدا بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فابينيو / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديه مانيه
#UCL team news! 🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٩ فبراير ٢٠١٩
The Reds line-up against @FCBayern... https://t.co/oIz5xHyJTH
البدلاء / سيمون مينيوليه / ألبيرتو مورينو / شيردان شاكيري / جيمس ميلنر / آدم لالانا / دانييل ستوريدج / ديفوك أوريجي
2019-02-18T22:50:48Z
تأهل ليفربول لدور الـ16 من البطولة ثاني المجموعة برصيد 9 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان برصيد 11 نقطة، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد صدارة مجموعته برصيد 14 نقطة.
2019-02-18T22:50:27Z
على الجانب الآخر، يسعي الفريق البافاري بقيادة الكراوتي، نيكو كوفاتش المدير الفني للبايرن لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم بخطوة جيدة نحو التأهل للدور القادم
2019-02-18T22:50:02Z
يسعي رفقاء صلاح بقيادة الألماني فينجر كلوب المدير الفني للريدز، لتحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره في الآنفيلد، ليسهل لهم المأمورية في لقاء العودة ضد الكتيبة البافارية، على ملعب أليانز أرينا
2019-02-18T22:43:40Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث ينتظر عشاق الكرة العالمية القمة المرتقبة التي تجمع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.