أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث ينتظر عشاق الكرة العالمية القمة المرتقبة التي تجمع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.