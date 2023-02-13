أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على ملعب أنفيلد معقل الريدز

ليفربول يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ويطمح في احتلال مقعد يضمن له الوجود الأوروبي الموسم المقبل.

على الجانب الآخر إيفرتون، الساعي بدوره للفكاك من الهبوط وهو الذي يحتل المركز الثامن عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.