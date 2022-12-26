45+3" نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين على نظيره أستون فيلا
مباشرليفربول ضد أستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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45+1" ركلة حرة نفذها ارنولد بعرضية على القائم القريب تلقاها نونيز بتسديدة سهلة بين احضان الحارس اولسن
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45" الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع
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44" تسديدة من هندرسون من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات
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جوووووووووووووووووول، فيرجيل فان دايك يسجل الثاني للريدز
37" ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة وسط ارتباك من مدافعي أستون فيلا لتصل الكرة لمحمد صلاح ليمررها لفان دايك ليسددها الهولندي بقوة فى المرمى
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36" تسديدة قوية من نونيز لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت لركنية
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35" سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء
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31" هندرسون يرسل تمريرة رائعة لمحمد صلاح الذي استلم الكرة وسددها بجوار القائم
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أوووووووووووهن ماذا أهدرت يانونيز؟
28" تمريرة طولية أخطأ الدفاع فى ابعدها لتصل الكرة لنونيز المنفرد بالمرمى ثم سددها بقوة وتصدى لها الحارس روبن اولسن
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24" عرضية من روبيرتسون تلقاها نونيز برأسية مرت اعلى المرمى
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أوووووووه، جويل ماتيب يسجل والحكم يشير بتسل
20" خطأ لليفربول ينفذ بعرضية من الجهة اليسري يرتقي لها ماتيب وبرأسية رائعة يسجل فى المرمى
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18" عرضية رائعة من الجهة اليمنى لأستون فيلا تلقاها أولي واتكينس برأسية تصل سهلة بين أحضان الحارس أليسون
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15" ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ولايزال ليفربول يتقدم بهدف نظيف حتى الآن
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11" عرضية من الجهة اليسري لاستون فيلا مرت من امام ليون بايلي الذي فشل فى تسديد الكرة
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9" تسديدة قوية من بايلي من يمين المنطقة لكن تصدي لها اليسون وامسكها بثبات
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جووووووووووووووووووووووووووول" محمد صلاح يفتتح التجيل للريدز
5" محمد صلاح يتقدم للريدز بعد تمريرة طولية تصل على يمين المنطقة لأندرو روبيرتسون الذي مررها ارضية لصلاج ليسجلها فى المرمى بنجاح
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عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أندرو روبيرتسون لكنها مرت من أمام داروين نونيز بغرابة لضربة مرمى
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول
يبدأ أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
روبن اولسن
آشلي يونج - إزري كونسا - تايرون مينجس - لوكاس دين
جون مكجين - أبو بكر كامارا - دوجلاس لويز - ليون بايلي
إيميليانو بوينديا - أولي واتكينس
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تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أليسون بيكر
ترينت أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون
جوردان هندرسون - فابينيو
تياجو ألكانتارا - داروين نونيز - محمد صلاح
أليكس تشامبيرلين
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ليفربول قبل التوقف كان قد نجح في الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 22 في المركز السادس، ويعتزم مواصلة حصد النقاط واستئناف البريميرليج بكل قوته، للعودة إلى المكانة التي يستحقها وينافس على اللقب.
أما أستون فيلا، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بآخر مباراتين له، ويطمح لمواصلة حصد النقاط، والبقاء في المناطق الدافئة، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "فيلا بارك".