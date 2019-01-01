2019-07-21T16:54:05Z
حقق إشبيلية فوز بثلاثية مقابل هدف على حساب فريق دالاس، وذلك في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام ريدينج، شالكة، سيمبا، وحقق الانتصار في الثلاث مباريات، أنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 59 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 17 فوز و7 تعادلات، و 13 هزيمة.
2019-07-21T16:53:59Z
خاض الريدز ثلاث مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر فى القاء الأخير له امام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة
2019-07-21T16:53:22Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب فانواي بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وإشبيلية، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي