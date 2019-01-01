خاض الريدز ثلاث مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر فى القاء الأخير له امام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة