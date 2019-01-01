90+4’نهاية المباراة
UP THE REDS!! ✊ https://t.co/wpUqrD0XIr— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
تبديل في صفوف أرسنال
تبديل في صفوف ليفربول
لوكاس توريرا يقلص الفارق لأرسنال
ويسجل من داخل المنطقة84’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من داخل يسار المنطقة في إتجاه لوكاس توريرا الذي إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت شباك الحارس أدريان
تبديل في صفوف أرسنال
تبديل في صفوف ليفربول
تبديل في صفوف ليفربول
تبديل في صفوف أرسنال
محمد صلاح يعود من جديد ويسجل ثالث الأهداف
بعد انطلاقة رائعة من وسط الميدان
59’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من وسط الميدان عن طريق محمد صلاح ثم راوغ دافيد لويز وانطلق داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية زاحفة على طريقته سكنت على يمين الحارس بيرند لينو
WHAT. A. GOAL!!!!!!!!! 🔥 pic.twitter.com/tETJdQ0ycz— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
محمد صلاح يضيف الثاني للريدز
من علامة الجزاء
51’الهدف جاء من ركلة جزاء نفذها محمد صلاح صاروخية سكنت على يمين الحارس بيرند لينو
SAAAAAALLLLLLAAAAAAHHHHHHHHH!!!! 👑— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
MO MAKES IT TWO!! 👊 pic.twitter.com/c0zINnSUmt
45+1’نهاية الشوط الأول
Matip's brilliant header the difference at the break 👊#LIVARS https://t.co/Mdy81iuzkn— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
جويل ماتيب يفتتح التسجيل لليفربول
من ركنية
40’الهدف جاء بعد ركنية من الجهة اليمنى نفذها أليكساندر آرنولد مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جويل ماتيب برأسية قوية سكنت شباك الحارس بيرند لينو
GGGOOOOAAAAAALLLLLLLLLLLLLL!!!!! GET IN THERE BIG JOEL!!! 💪#LIVARS pic.twitter.com/aeVzhIbrj7— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
19’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أندرو روبيرتسون أبعدت من دفاعات أرسنال
انطلاق المباراة
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
LET'S GO!!! 🔴#LIVARS— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
تشكيل أرسنال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من
بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / ديفيد لويز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / جرانيت شاكا / جوي ويلوك / نيكولاس بيبي / بيير إيميرك أوباميانج / داني سيبايوس
🚨 NICOLAS PEPE STARTS 🚨— Arsenal (@Arsenal) August 24, 2019
📋 Here's our team news for #LIVARS...
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أدريان / ياسر العروسي / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني
📋 #LIVARS team news... https://t.co/1jTl0X9dFN— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.
حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري