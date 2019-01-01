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ليفربول × أرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب آنفيلد

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-24T18:21:53Z

90+3’انطلاقة من الجهة اليسرى من أوكسليد تشامبرلين ثم حاول إرسال كرة عرضية لكن طالت عليه وتحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى

2019-08-24T18:21:25Z

90+2’كرة ثابتة نفذها دافيد لويز قوية على المرمى علت عارضة الحارس أدريان وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T18:20:31Z

90+1’لمسة يد على فابينيو من على حدود المنطقة من مكان مميز تلقى على إثرها بطاقة صفراء

2019-08-24T18:18:58Z

90’بينية من الجانب الأيسر عن طريق آندرو روبيرتسون في إتجاه جمس ميلنر، لكن تدخل من لوكاس توريرا الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-08-24T18:17:10Z

89’تمريرة بينية عن طريق أوباميانج في إتجاه هنريك مختاريان المنطلق في الجانب الأيسر، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-08-24T18:15:43Z

88’أليكساندر لاكازيت انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل لداخل المنطقة ليرسل كرة عرضية تصطدم بدفاعات ليفربول وتصل إلى الحارس أدريان

تبديل في صفوف أرسنال

2019-08-24T18:15:02Z

87’خروج ماتيو جيوندوزي ودخول هنريك مختاريان بديلًا له

تبديل في صفوف ليفربول

2019-08-24T18:14:27Z

86’خروج روبيرتو فيرمينو ودخول آدم لالانا بدلًا منه

2019-08-24T18:14:02Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لليفربول بثلاثية مقابل هدف

لوكاس توريرا يقلص الفارق لأرسنال

2019-08-24T18:12:33Z

ويسجل من داخل المنطقة

84’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من داخل يسار المنطقة في إتجاه لوكاس توريرا الذي إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت شباك الحارس أدريان

2019-08-24T18:11:36Z

83’جوووووووووووول... لوكاس توريرا يقلص الفارق لأرسنال

2019-08-24T18:09:29Z

82’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد صلاح في إتجاه روبيرتو فيرمينو الذي إستقبل الكرة وسقط على داخل المنطقة بعد تدخل من دافيد لويز، لكن حكمم المباراة يشير بإستمرار اللعب

تبديل في صفوف أرسنال

2019-08-24T18:08:43Z

81’خروج جوزيف ويلوك ودخول أليكساندر لاكازيت بدلًا منه

2019-08-24T18:07:58Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال الريدز متقدم بثلاثية دون رد

2019-08-24T18:06:17Z

79’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي أرسنال في منتصف الميدان في محاولة للوصول لمرمى الحارس أدريان

2019-08-24T18:05:44Z

78’انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق بيبي ثم توغل إلى داخل المنطقة، لكن تواجد رائع من جيمس مينلر الذي افتك الكرة من أمامه

تبديل في صفوف ليفربول

2019-08-24T18:05:05Z

76’خروج ساديو ماني ودخول أوكسليد تشامبرلين بديلًا له

2019-08-24T18:04:37Z

75’ربع ساعة أخيرة على نهاية المباراة ومازال التقدم للريدز بثلاثية دون رد

2019-08-24T18:03:47Z

73’ماتيو جيوندوزي أرسل عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدها فيرجيل فان دايك 

2019-08-24T18:00:01Z

72’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نيكولاس بيبي تُبعد من دفاعات ليفربول إلى ركنية

2019-08-24T17:59:32Z

71’روبيرتو فيرمينو أرسل عرضية أرضية من الجهة اليسرى في إتجاه صلاح، لكن خروج موفق من بيرند لينو الذي أمسك الكرة بثبات

2019-08-24T17:57:39Z

70’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

تبديل في صفوف ليفربول

2019-08-24T17:57:03Z

69’خروج جيورجينيو فينالدوم ودخوب جيمس ميلنر بديلًا له

2019-08-24T17:55:33Z

67’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق آندرو روبيرتسون إصطدمت بلوكاس توريرا وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T17:54:41Z

66’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق نيكولاس بيبي تصل سهلة إلى يد الحارس أدريان

2019-08-24T17:54:12Z

65’خطأ لصالح لوكاس توريرا في منتصف الميدان بعد تدخل من روبيرتو فيرمينو

2019-08-24T17:53:01Z

64’تمريرات عرضية بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-08-24T17:51:45Z

63’أوباميانج أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت بين أحضان الحارس أرديان

2019-08-24T17:49:43Z

62’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق روبيرتو فيرمينو وصلت سهلة بين أحضان بيرند لينو

تبديل في صفوف أرسنال

2019-08-24T17:49:20Z

61’خروج داني سيبايسوس ودخول لوكاس توريرا بديلًا له

2019-08-24T17:48:58Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للريدز بثلاثية دون رد

محمد صلاح يعود من جديد ويسجل ثالث الأهداف

2019-08-24T17:46:38Z

بعد انطلاقة رائعة من وسط الميدان

59’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من وسط الميدان عن طريق محمد صلاح ثم راوغ دافيد لويز وانطلق داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية زاحفة على طريقته سكنت على يمين الحارس بيرند لينو

 

2019-08-24T17:45:29Z

58’جووووووووووووووووول ثالث رائع، صلاح ينفجر في آنفيلد

2019-08-24T17:43:51Z

57’هدأ ريتم البمباراة في هذه الأوقات ولاعبي أرسنال يتبادلون التمريرات

2019-08-24T17:43:13Z

56’آندرو روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها محمد صلاح برأسية مرت بسلام على مرمى الحارس لينو

2019-08-24T17:42:38Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للريدز بهدفين دون رد

2019-08-24T17:41:36Z

54’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نيكولاس بيبي تُبعد من دفاعات أرسنال

2019-08-24T17:40:35Z

53’تصويبة قوية عن طريق آرنولد من داخل المنطقة بيسراه إصطدمت بسوكراتيس وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T17:39:36Z

52’بينية عن طريق جيوندوزي في إتجاه أوباميانج المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة وانطلق، لكن تدخل من جويل ماتيب الذي أبعد الكرة بنجاح

محمد صلاح يضيف الثاني للريدز

2019-08-24T17:37:09Z

من علامة الجزاء

51’الهدف جاء من ركلة جزاء نفذها محمد صلاح صاروخية سكنت على يمين الحارس بيرند لينو

 

2019-08-24T17:36:53Z

50’جووووووووووووول.. ثاني لليفربول عن طريق صلاح
Getty Images

2019-08-24T17:35:43Z

49’محمد صلاح انطلق داخل المنطقة بعد أن تلقى تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو ولم يتردد حكم المبارة في إحتساب ركلة الجزاء بعد شد واضح من دافيد لويز

2019-08-24T17:35:03Z

48’اوووووووووووووه.... ركلة جزاء يتحصل عليها محمد صلاح

2019-08-24T17:34:34Z

47’تصويبة من داخل يمين المنطقة عن طريق فابينيو تصدى لها بيرند لينو

2019-08-24T17:33:16Z

46’انطلاق شوط المباراة الثاني

2019-08-24T17:17:45Z

45’آندرو روبيرتسون نفذ الركنية مقوسة لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات أرسنال

2019-08-24T17:17:02Z

44’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق روبيرتو فيرمينو إصطدمت بدفاعات أرسنال وتحولت إلى ركنية

2019-08-24T17:14:50Z

43’لاعبي ليفربول يتبادلون التمريرات في وسط الميدان

2019-08-24T17:13:54Z

42’تمريرة بينية عن طريق أندرو روبيرتسون في إتجاه روبيرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة لكن انقضاض من الحارس بيرند لينو الذي أمسك الكرة بثبات

2019-08-24T17:12:16Z

41’ليفربول نجح في إحراز أول الأهداف بعد ضغط استمر طوال الشوط الأول

جويل ماتيب يفتتح التسجيل لليفربول

2019-08-24T17:11:05Z

من ركنية

40’الهدف جاء بعد ركنية من الجهة اليمنى نفذها أليكساندر آرنولد مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها جويل ماتيب برأسية قوية سكنت شباك الحارس بيرند لينو

 

2019-08-24T17:10:19Z

39’جووووووووووووووووول....والأول للريدز عن طريق جويل ماتيب

2019-08-24T17:09:54Z

38’تصويبة قوية عن طريق محمد صلاح بيسراه مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T17:07:40Z

37’خطأ لصالح جيورجينو فينالدوم بعد تدخل من جرانيت شاكا

2019-08-24T17:06:26Z

36’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أندرو روبيرتسون وصلت سهلة بين أحضان بيرند لينو

2019-08-24T17:04:53Z

35’هجمة مرتدة سريعة بدأها أوباميانج بتمريرة رائعة في المساحة إلى بيبي ثم إستقبل الكرة وراوغ أندرو روبيرتسون ثم سدد كرة تصدى لها الحارس أدريان ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-08-24T17:04:33Z

34’يارباااااااااااااااااااااه، بيبي ينفرد بأرديان ويهدر

2019-08-24T17:04:01Z

33’ليس هناك لمسة يد والحكم يشير بإستمرار اللعب والكرة إلى ركنية لصالح الريدز

2019-08-24T17:02:36Z

32’حكم المباراة يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة يد على ناتشو مونريال داخل المنطقة أم لا

2019-08-24T17:01:51Z

31’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق جوردان هندرسون إصطدمت بدفاعات أرسنال وتحولت إلى ركنية

2019-08-24T17:01:28Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-24T17:01:05Z

28’بيبي سدد كرة بيسراه قوية مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T17:00:29Z

27’اووووووووووه... بيبي يهدد مرمى أدريان

2019-08-24T16:59:59Z

26’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أليكساندر آرنولد لداخل المنطقو صلت إلى أحضان بيرند لينو

2019-08-24T16:57:21Z

25’تراجع تام من لاعبي أرسنال في وسط ملعبهم وليفربول يحاول التوغل

2019-08-24T16:54:47Z

23’تصويبة من ساديو ماني من خارج المنطقة مرت بجانب الأيسر وتحولت خارج الملعب

2019-08-24T16:52:13Z

22’عرضية من الجانب الأيسر بأقدام أندرو روبيرتسون مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:51:44Z

21’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-08-24T16:49:03Z

20’تصويبة قوية عن طريق ساديو ماني من خارج المنطقة تصدى لها بيرند لينو 

2019-08-24T16:48:11Z

19’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أندرو روبيرتسون أبعدت من دفاعات أرسنال

2019-08-24T16:45:58Z

18’بينية عن طريق أينسلي ميتلاند في إتجاه بيبي المنطلق في الجهة اليمنى، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-08-24T16:43:49Z

17’الضغط العالي يتواصل من الريدز بحثًا عن أول الأهداف

2019-08-24T16:43:15Z

16’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ساديو ماني بعد انطلاقة رائعة وصلت سهلة بين أحضان بيرند لينو

2019-08-24T16:42:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-24T16:41:36Z

14’خروج خاطيء من الحارس أدريان وفشل في ابعاد الكرة بشكل صحيح لتصل أمام أوباميانج الذي سدد كرة مرفوعة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:41:11Z

13’ياربااااااااااااااااه، أدريان يخطأ وأوباميانج يهدر فرصة هدف محقق

2019-08-24T16:40:14Z

12’آندرو روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-24T16:38:24Z

11’ركنية من الجهة اليمنى نفذها أليكساندر آرنولد على القائم الأول قابلها فينالدوم برأسية إصطدمت وعادت إليه ليسددها بشكل غريب تمر بعيد وتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:38:08Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-24T16:37:30Z

9’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر آرنولد إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T16:36:36Z

8’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق بيبي ثم حاول تصويب كرة من خارج المنطقة، لكن بعدت الكرة بين أقدامه واستخلصها دفاعات ليفربول

2019-08-24T16:34:51Z

7’لاعبي الريدز يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-08-24T16:34:08Z

6’استحواذ من لاعبي الريدز على مجريات اللقاء في محاولة لخطف هدف أول مبكر

2019-08-24T16:33:55Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-24T16:31:19Z

4’تمريرة بينية عن طريق ساديو ماني في إتجاه روبيرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة مرت من أمامه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:30:53Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الميدان

2019-08-24T16:29:44Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليسار وأرسنال بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة

2019-08-24T16:29:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

تشكيل أرسنال

2019-08-24T16:16:30Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من

بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / ديفيد لويز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / جرانيت شاكا / جوي ويلوك / نيكولاس بيبي / بيير إيميرك أوباميانج / داني سيبايوس

 

تشكيل ليفربول

2019-08-24T16:15:03Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أدريان / ياسر العروسي / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

 

2019-08-24T16:14:06Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور

2019-08-24T16:12:41Z

على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

2019-08-24T16:12:32Z

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري 

2019-08-24T16:10:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب آنفيلد مباراة تجمع بين ليفربول وأرسنال، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.