بطاقة صفراء من نصيب أندري روبيرتسون
روبيرتو فيرمينو يتقدم للريدز بهدف رائع
روبيرتو فيرمينو17’ الهدف جاء بعد إستخلاص الكرة من لوكاس توريرا عن طريق ساديو كمانيه لتصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي إنطلثق بالكرة وراوغ الدفاع وسدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس بيرند لينو
YEEEEESSSSSSSSSSSSS!!!!— Liverpool FC (@LFC) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
WHAT A GOAL FROM BOBBY, AGAIN!!!!!!!!! WOW, WOW, WOW!
[2-1] #LIVARS pic.twitter.com/s3UnwuPR82
روبيرتو فيرمينيو يسجل هدف التعادل للريدز
روبيرتو فيرمينيو15’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من شاكيري ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى روبيرتو فيرمينيو الذي مررها إلى داخل المنطقة لتصل لمحمد صلاح الذي حاول رواغة الدفاع لكن ابعدها الدفاع بالخطا لتصل إلى روبيرتو فيرمينيو ليسجلها بكل سهولة فى المرمي
GET IN BOBBBBBBYYYYYY!!!! pic.twitter.com/FCuJgbypF0— Liverpool FC (@LFC) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
أينسلي ميتلاند نيلس يفتتح التسجيل
أينسلي ميتلاند نيلس12’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من إيووبي من الجهة اليسري لينطلق بها ويرسلها عرضية على القائم البعيد ليتابعها أينسلي ميتلاندر نيلس بتسديدة من لمسة واحدة فى المرمي
AINSSSSSSSSSSS!#LIVARS 0-1 (12) pic.twitter.com/0yFR7wtZiJ— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
We’re underway at Anfield for #LIVARS… 🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
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تشكيل آرسنال لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / شكودران مصطافي / سوكراتيس باباستاثوبولوس / أينسلي ميتلاند - نيلس / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / سياد كولاسينيتش / آرون رامسي / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانج
🔜 #LIVARS— Arsenal FC (@Arsenal) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
Here’s how we line up for tonight’s @premierleague game 👇 pic.twitter.com/B3dEv9y9pX
البدلاء / لوران كوشيلني / بوكايو ساكا / بيتر تشيك / أليكساندر لاكازيت / محمد النني / ماتيو جيوندوزي
تشكيل ليفربول لمبارة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / شيردان شاكيري / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو/ ساديو مانيه
🔴 Here's how we line-up to face @Arsenal...#LIVARS— Liverpool FC (@LFC) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / نابي كيتا / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / دانييل ستوريدج / آدم لالانا / ديفوك أوريجي / ناثانييل كلاين
Ready for another massive matchday. 👇🔴 #LIVARS pic.twitter.com/32wkeZR4kM— Liverpool FC (@LFC) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨