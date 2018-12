يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / شكودران مصطافي / سوكراتيس باباستاثوبولوس / أينسلي ميتلاند - نيلس / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / سياد كولاسينيتش / آرون رامسي / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانج

🔜 #LIVARS



Here’s how we line up for tonight’s @premierleague game 👇 pic.twitter.com/B3dEv9y9pX