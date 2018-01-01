مدونة حية

ليفربول × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وآرسنال، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
التعليقات()
(C)Getty Images

2018-12-29T17:57:01Z

27’ تنفيذ الخطأ بتمريرة إلى لوكاس توريرا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها مصطافي برأسية قوية ابعدها أليسون لكن الحكم يشير بوجود تسلل

بطاقة صفراء من نصيب أندري روبيرتسون

2018-12-29T17:56:05Z

26’ خطا من الجهة اليمنى بعد عرقلة روبيرتسون للاعب أينسلي ميتلاند نيلس 

2018-12-29T17:55:10Z

25’ تبادل التمريرات بين لاعبي آرسنال لمحاولة بناء هجمة منظمة يبحثون من خلالها عن هدف التعادل 

2018-12-29T17:53:39Z

23’ تمريرة طولية من جرانيت شاكا فى إتجاه أوباميانج على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امامه 

2018-12-29T17:52:44Z

22’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق ساديو مانيه لكن امسكها الحارس بيرند لينو بثبات 

2018-12-29T17:51:54Z

21’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان بين لاعبي ليفربول لمحاولة الإحتفاظ بالكرة وإمتصاص حماس لاعبي آرسنال 

2018-12-29T17:51:13Z

20’ تمريرة من لوكاس توريرا فى إتجاه جرانيت شاكا على الجهة اليمنى لكن استخلصها ساديو مانيه بنجاح

2018-12-29T17:49:47Z

19’ محاولات من لاعبي آرسنال للبحث عن هدف التعادل 

2018-12-29T17:49:15Z

18’ إنطلاقة من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

روبيرتو فيرمينو يتقدم للريدز بهدف رائع

2018-12-29T17:46:42Z

روبيرتو فيرمينو

17’ الهدف جاء بعد إستخلاص الكرة من لوكاس توريرا عن طريق ساديو كمانيه لتصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي إنطلثق بالكرة وراوغ الدفاع وسدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس بيرند لينو 

روبيرتو فيرمينيو يسجل هدف التعادل للريدز

2018-12-29T17:45:16Z

روبيرتو فيرمينيو

15’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من شاكيري ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى روبيرتو فيرمينيو الذي مررها إلى داخل المنطقة لتصل لمحمد صلاح الذي حاول رواغة الدفاع لكن ابعدها الدفاع بالخطا لتصل إلى روبيرتو فيرمينيو ليسجلها بكل سهولة فى المرمي 

2018-12-29T17:44:19Z

14’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينيو 

2018-12-29T17:43:42Z

13’ إنطلاقة من أوباميانج من خارج المنطقة ليمررها على الجهة اليمنى إلى ميتلاند الذي أرسلها له مرة أخرة لكنها تصل سهلة إلى الحارس أليسون 

أينسلي ميتلاند نيلس يفتتح التسجيل

2018-12-29T17:42:07Z

أينسلي ميتلاند نيلس

12’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من إيووبي من الجهة اليسري لينطلق بها ويرسلها عرضية على القائم البعيد ليتابعها أينسلي ميتلاندر نيلس بتسديدة من لمسة واحدة فى المرمي 

2018-12-29T17:41:21Z

12’ جوووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لآرسنال عن طريق ميتلاند نيلس 

2018-12-29T17:40:42Z

11’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى جاكا الذي مررها إلى كولاسينيتش الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-29T17:39:54Z

10’ تمريرة خاطة من فابينيو تصل إلى إيووبي الذي إنطلق بالكرة من الجهة اليسري ثم سدد كرة قوية ابعدها أليسون بنجاح إلى ركنية 

2018-12-29T17:39:06Z

9’ إنطلاقة من فينالدوم من منتصف الميدان ومن ثم يرسل تمريرة طولية فى إتجاه ساديو مانيه لكنها أقو من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-29T17:38:14Z

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان لمحاولة سحب لاعبي آرسنال إلى الأمام 

2018-12-29T17:36:48Z

7’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فابيميو لداخل المنطقة فى إتجاه ساديو مانيه لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس بيرند لينو 

2018-12-29T17:36:21Z

6’ سيطرة من جانب لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء حتي الأن 

2018-12-29T17:35:34Z

5’ إنطلاقة من ساديو مانيه من خارج المنطقة ليصل بها لداخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها إلى روبيرتو فيرمينو داخل المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى محمد صلاح وتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-29T17:34:20Z

4’ تمريرة طولية من فابينيو فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى ارنولد لكنها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2018-12-29T17:33:07Z

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2018-12-29T17:32:38Z

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لكنها مرت من امام الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-29T17:31:31Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل آرسنال لمباراة اليوم

2018-12-29T17:13:25Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / شكودران مصطافي / سوكراتيس باباستاثوبولوس / أينسلي ميتلاند - نيلس / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / سياد كولاسينيتش / آرون رامسي / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانج 

البدلاء / لوران كوشيلني / بوكايو ساكا / بيتر تشيك / أليكساندر لاكازيت / محمد النني / ماتيو جيوندوزي 

تشكيل ليفربول لمبارة اليوم

2018-12-29T17:10:45Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / شيردان شاكيري / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو/ ساديو مانيه 

البدلاء / نابي كيتا / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / دانييل ستوريدج / آدم لالانا / ديفوك أوريجي / ناثانييل كلاين 

2018-12-28T23:57:10Z

مواجهة أخرى داخل الملعب بين صلاح وأوباميانج، الثنائي المتنافس على صدارة هداف الدوري، خيث يأتي الجابوني لديه 13 هدفاً في المركز الأول، بينما يأتي الدولي المصري ثانياً برصيد 12 نقطة.
 
(C)Getty Images

2018-12-28T23:55:01Z

على الجانب الآخر يدخل آرسنال المباراة من أجل العودة مرة أخرى لسكة الإنتصارات بعد التعادل أمام برايتون الجولة الماضية، حتى لا يبتعد عن مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يحتل المركزالخامس برصيد 38 نقطة 

2018-12-28T23:54:52Z

ليفربول يتطلع لمواصلة انتصاراته حيث إستطاع الريدز بقيادة محمد صلاح ورفاقه من انهاء النصف الأول من الموسم وهو متصدر البريميرليج بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام، حيث يدخل ليفربول اللقاء وبجعبته 51 نقطة حتى الآن دون أن يمنى بأي هزيمة، وهو ما يرجح كفة أبناء كلوب للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي

2018-12-28T23:50:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره آرسنال، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 