روبيرتو فيرمينيو

GET IN BOBBBBBBYYYYYY!!!! pic.twitter.com/FCuJgbypF0 — Liverpool FC (@LFC) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨

15’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من شاكيري ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلى روبيرتو فيرمينيو الذي مررها إلى داخل المنطقة لتصل لمحمد صلاح الذي حاول رواغة الدفاع لكن ابعدها الدفاع بالخطا لتصل إلى روبيرتو فيرمينيو ليسجلها بكل سهولة فى المرمي