إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا دانييل كاربخاتل / ناتشو / رافائيل فاران / سيرجيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
📝 التشكيلة أمام @LevanteUD!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/2EThvHITbn— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 24, 2019
إليكم تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
أيتور فيرنانديز / إريك كاباكو / رروبن فيزو / روبير بير / موزيس سيمون / روبن روكينا / جوسي كامبانا / إينيس بردهي / أنطونيو لونا / روجر مارتي / خوسيه لويس
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once para enfrentarnos al @realmadrid! #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/fMy1GZoNyb— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 24, 2019
سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.
يأتي فريق ليفانتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، خلف إيبار الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وحققوا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.