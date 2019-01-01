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ليفانتي × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-02-24T19:56:50Z

13’فينيسيوس جونيور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:56:17Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T19:55:03Z

11’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:54:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T19:53:36Z

9’لوكا مودريتش مرر كرة بينية في إتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق في الجانب الأيسر طالةت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:51:18Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إينيس بردهي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-24T19:50:10Z

7’روكينا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:49:15Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفانتي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الميرينجي

2019-02-24T19:48:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-24T19:47:47Z

4’أول ركنية في اللقاء لصالح ليفانتي جاءت بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق روبن روكينا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-02-24T19:47:27Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-24T19:46:21Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وليفانتي بالزي الأزرق على اليسار

2019-02-24T19:45:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-02-24T19:29:06Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا  دانييل كاربخاتل / ناتشو / رافائيل فاران / سيرجيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم

2019-02-24T19:27:30Z

يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

أيتور فيرنانديز / إريك كاباكو / رروبن فيزو / روبير بير / موزيس سيمون / روبن روكينا / جوسي كامبانا / إينيس بردهي / أنطونيو لونا / روجر مارتي / خوسيه لويس 

 

2019-02-24T19:26:16Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني إيجناسيو فيلانويفا

2019-02-24T19:21:26Z

سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

2019-02-24T19:21:14Z

يأتي فريق ليفانتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، خلف إيبار الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وحققوا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.

2019-02-24T19:19:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفانتي وريال مدريد على ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 