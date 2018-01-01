33' روشينا يتقدم بالكرة حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، ثم يرسل بينية تصل لبواتينج في يسار المنطقة، فيروض الكرة ثم يرسل تصويبة قوية تعبر من شتيجن وترتطم بالعارضة