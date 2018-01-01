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ليفانتي × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2018-12-16T20:19:35Z

35' جووووووووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق سواريز

2018-12-16T20:17:57Z

33' روشينا يتقدم بالكرة حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، ثم يرسل بينية تصل لبواتينج في يسار المنطقة، فيروض الكرة ثم يرسل تصويبة قوية تعبر من شتيجن وترتطم بالعارضة

2018-12-16T20:17:14Z

33' يا رباااااااااااااااااااااااااااااه، العارضة تحرم بواتينج من الأول لليفانتي

2018-12-16T20:15:35Z

31' باردي يمرر كرة في اليسار لموراليس الذي يحاول الوصول للكرة في يسار منطقة الجزاء، لكن سواريز يجبره على الخروج بها إلى ضربة مرمى

2018-12-16T20:13:52Z

29' ضغط قوي على برشلونة المتراجع من جانب ليفانتي الساعي بقوة للتقدم

2018-12-16T20:12:19Z

28' ركنية لليفانتي من على يسار المرمى ينفذها روشينا بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع

2018-12-16T20:10:06Z

26' خطأ لبرشلونة من مكان خطييييييييييييييير قبيل يمين منطقة جزائ ليفانتي، ينفذه ميسي بتسديدة يسارية تعبر من الجدار ثم تجد الكرة يد أوير

2018-12-16T20:09:02Z

24' كاباكو يرسل بينية من يمين الوسط تصل لبواتينج في يمين منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية تصطدم بلونجليه ثم يبعدها الدفاع

2018-12-16T20:06:31Z

22' حتى الآن ليفانتي يخوض مباراةً جيدةً جداً، ففي الدفاع يقوم الفريق بالضغط العالي حتى تعبر الكرة وسط الميدان فيقوم بالتراجع وغلق جميع المساحات أمام ميسي، أما على الصعيد الهجومي فهناك سرعة جيدة في الارتدات، ودائماً بواتينج ناجح في اختراق دفاعات الكتلان

2018-12-16T20:05:17Z

21' عرضية خطييييييييييييييييرة من اليمين عن طريق جيسون، يطير له بواتينج في عمق منطقة الجزاء، لكن الكرة تعبر من على رأسه إلى ضربة مرمى

2018-12-16T20:04:00Z

19' محاولة خروج بالكرة من برشلونة وسطضغط على حامل الكرة من ليفانتي

ديمبيلي يتحصل على أول بطاقات المباراة

2018-12-16T20:02:00Z

18' ديمبيلي يتدخل على تونو على يسار منطقة جزاء برشلونة يتسبب في حصوله على بطاقة صفراء

2018-12-16T20:01:49Z

2018-12-16T20:01:00Z

14' المباراة هادئة في هذه الأثناء، لكن الكرة الدائماً في حيازة الكتلان

2018-12-16T19:56:09Z

12' بداية هجوم لليفانتي بتمريرات في الخلف، وتراجع من برشلونة دون ضغط على حامل الكرة

2018-12-16T19:54:54Z

11' توغل راااااااااااااائع من ميسي أمام منطقة الجزاء ينتهي بتسديدة يسارية تعبر إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيمن لأوير.

2018-12-16T19:53:53Z

10' ركنية لبرشلونة من على يمين المرمى، ينفذها ميسي بعرضية إلى عمق المنطقة حيث فيرمايلين الذي يرسل رأسية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2018-12-16T19:51:49Z

7' برشلونة يستحوذ على الكرة في هذه الأثناء بحثاً عن الخطورة الأولى على مرمى ليفانتي

2018-12-16T19:47:34Z

5' خطيييييييييييييييييييرة لليفانتي بتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء عن طريق بواتينج الذي يرسل تسديدة أرضية قوية يعترضها تير شتيجن ويمسكها من على يساره

2018-12-16T19:46:38Z

2' ليفانتي على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وبرشلونة على اليمين بالأصفر الرديف

2018-12-16T19:45:28Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-16T19:45:22Z

يستضيف اللقاء استاد سيوتات دي فالنسيا والصافرة للحكم خوسيه جونزاليس.

2018-12-16T19:45:19Z

يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.

2018-12-16T19:45:13Z

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم على صداراة جدول التريب برصيد 31 نقطة، فبعد مرور 15 جولة استطاع زملاء ميسي أن يحققوا الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى الكتلان لخطف لثلاث نقاط في هذه المباراة لتوسيع الفارق عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد اللذان يمتلكان 28 نقطة في المركز الثاني والثالث.

2018-12-16T19:44:59Z

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-19 ...متابعة ممتعة.