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لايبزج × بايرن ميونخ | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لايبزج ضد بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا 2018-19، والتي ستقام على الملعب الأولمبي ببرلين

محدث
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Getty

2019-05-25T18:26:27Z

23’تمريرة بينية عن طريق توماس مولر في إتجاه ليفاندوسكمي المنطلق على حدود المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات لايبزج

2019-05-25T18:24:50Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق هالستنبرج إصطدمت بدفاعات بايرن ميونخ وتحولت إلى ركنية

2019-05-25T18:23:35Z

21’تصويبة من مسافة بعيدة عن طريق تيمو فيرني مرت بعيدة وبسلام لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-25T18:22:47Z

20’خطأ لصالح توماس مولر بعد تدخل من ويل أوربان في منتصف الميدان

2019-05-25T18:21:42Z

19’خطأ لصالح إبراهيم كوناتي بعد تدخل من توماس مولر في مناطق دفاعات لايبزج

2019-05-25T18:20:13Z

18’تمريرة بينية رائعة عن طريق تياجو ألكانتارا في إتجاه روبت ليفاندوسكي المنطلق على حدود المنطقة، لكن خروم موفق من الحارس الذي أبعد الكرة ببراعة

2019-05-25T18:18:12Z

17’كومان انطلق من الجانب الأيمن في محاولة لإختراق دفاعات لايبزج، لكن تدخل رائع من المدافع هالستبرج الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-25T18:17:13Z

16’تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي بايرن ميونخ في منتصف الميدان 

2019-05-25T18:17:08Z

15’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-25T18:16:55Z

14’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-25T18:16:42Z

13’سقوط اللاعب إبراهيم كوناتي بداعي الإصابة

2019-05-25T18:16:07Z

12’خطأ لصالح إبراهيم كوناتي بعد تدخل قوي من روبرت ليفاندوسكي في منتصف الميدان

2019-05-25T18:13:53Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-25T18:12:55Z

9’ ركنية لصالح فريق لايبزج نفذها بولسن مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها فيرنير برأسية قوية تصدى لها نوير ببراعة ثم إصطدمت بالعارضة وتحولت إلى ركنية

2019-05-25T18:10:54Z

8’اوووووووووووووووووووووه... نوير والعارضة تحرم فريق لايبزج من هدف محقق

Getty

2019-05-25T18:10:38Z

6’تصويبة عن طريق سيرج جنابري من داخل يمين المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-25T18:07:54Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-25T18:06:16Z

4’كومان انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات لايبزج

2019-05-25T18:05:23Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي لايبزج في منتصف الميدان

2019-05-25T18:03:09Z

2’لايبزج بالزي الأبيض والأحمر على اليسار وبايرن ميونخ بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق نهائي كأس ألمانيا

2019-05-25T18:02:10Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم

2019-05-25T17:51:58Z

يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

مانويل نوير / جوشوا كيميش / نيكلاس سولي / ماتس هامليز / ديفيد ألابا / خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / سيرج جنابري / توماس مولر / كينجسلي كومان / روبرت ليفاندوسكي

 

إليكم تشكيل لايبزج لمباراة اليوم

2019-05-25T17:49:47Z

يبدأ المدرب رالف رانجنيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

بيتر جولاشي / لوكاس كلوسترمان / إبراهيم كوناتي / ويلي أوربان / مارسيل هالستنبرج / مارسيل سابيتسر / تايلر ادامز / كيفين كامبل / يوسف بولسن / إميل فورسبورج / تيمو فيرنر

 

2019-05-25T17:48:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين لايبزج وبايرن ميونخ على ملعب الأولمبي ببرلين، في نهائي كأس ألمانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال