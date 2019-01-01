8’اوووووووووووووووووووووه... نوير والعارضة تحرم فريق لايبزج من هدف محقق
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
انطلاق نهائي كأس ألمانيا
إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم
يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
مانويل نوير / جوشوا كيميش / نيكلاس سولي / ماتس هامليز / ديفيد ألابا / خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / سيرج جنابري / توماس مولر / كينجسلي كومان / روبرت ليفاندوسكي
Unser Team fürs Double! 🏆 #RBLFCB #packmas pic.twitter.com/XFbcKeUJ8J— FC Bayern München (@FCBayern) May 25, 2019
إليكم تشكيل لايبزج لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رالف رانجنيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
بيتر جولاشي / لوكاس كلوسترمان / إبراهيم كوناتي / ويلي أوربان / مارسيل هالستنبرج / مارسيل سابيتسر / تايلر ادامز / كيفين كامبل / يوسف بولسن / إميل فورسبورج / تيمو فيرنر
UNSERE 🔴⚪ POKAL-FINAL-STARTELF 👏😍 STEHT— RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 25, 2019
1 GULÁCSI
4 ORBAN ©
6 KONATÉ
7 SABITZER
9 POULSEN
10 FORSBERG
11 WERNER
14 ADAMS
16 KLOSTERMANN
23 HALSTENBERG
44 KAMPL#WirPokalisieren #DieRotenBullen #DFBPokal @DFB_Pokal pic.twitter.com/UzUy7F7Mh7