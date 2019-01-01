أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس، على ملعب “الألمبيكو” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.