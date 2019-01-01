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لاتسيو × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لاتسيو ويوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي

محدث
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Getty

2019-01-27T19:39:17Z

6’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان لمحاولة تهدئة اللعب وبناء هجمة منظمة 

2019-01-27T19:37:03Z

5’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لويس ألبرتو لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس شيسني بثبات 

2019-01-27T19:36:24Z

4’ ضغط مبكر من لاعبي لاتسيو على دفاعات يوفنتوس فى بداية المباراة 

2019-01-27T19:35:46Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من لويس ألبرتو بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها كريستيانور رونالدو إلى رمية تماس

2019-01-27T19:34:28Z

2’ تسديدة قوية من ماركو بارولو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-27T19:25:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس، على ملعب “الألمبيكو” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.