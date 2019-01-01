2019-01-27T19:39:17Z
6’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان لمحاولة تهدئة اللعب وبناء هجمة منظمة
2019-01-27T19:37:03Z
5’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لويس ألبرتو لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس شيسني بثبات
2019-01-27T19:36:24Z
4’ ضغط مبكر من لاعبي لاتسيو على دفاعات يوفنتوس فى بداية المباراة
2019-01-27T19:35:46Z
3’ تنفيذ الركنية بعرضية من لويس ألبرتو بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها كريستيانور رونالدو إلى رمية تماس
2019-01-27T19:34:28Z
2’ تسديدة قوية من ماركو بارولو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية
إنطلاقة المباراة
2019-01-27T19:32:57Z
1’ الحكم يطق صافرة بداية المباراة
LET'S CONQUER THE OLIMPICO!!! 💪🏟⚪️⚫️#LazioJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/awjjz9rSe5— JuventusFC (@juventusfcen) ٢٧ يناير ٢٠١٩
المباراة ستقام على ملعب الأوليمبيكو
2019-01-27T19:29:14Z
📍 Stadio Olimpico 🏟#LazioJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/T97XSjxaeQ— JuventusFC (@juventusfcen) ٢٧ يناير ٢٠١٩
طالع تشكيل اليوفنتوس الرسمية لمباراة اليوم
2019-01-27T19:27:56Z
📝 Here's our Starting XI for #LazioJuve 👇#FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/NdBlRaZQZB— JuventusFC (@juventusfcen) ٢٧ يناير ٢٠١٩
طالع تشكيل لاتسيو الرسمية لمباراة اليوم
2019-01-27T19:26:49Z
📋 Mister #Inzaghi ha scelto l'undici iniziale per #LazioJuve ⤵️ pic.twitter.com/QtYiPHsEWM— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) ٢٧ يناير ٢٠١٩
2019-01-27T19:25:22Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس، على ملعب “الألمبيكو” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.