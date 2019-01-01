التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو
2019-02-26T19:42:26Z
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
توماس ستراكوسا / باتريس / فرانشيسكو أتشيربي / باستوس كيسانجا / رومولو / ماركو بارولو / لوكاس ليفا / ميلينكوفيتش سافيتش / سيناد لوليتش / خواكين كوريا / شيرو امبولوي
📋 Mister Inzaghi ha scelto la formazione per #LazioMilan: @quissanga91 torna in campo dal 1'! pic.twitter.com/Wi4PzisMti— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) ٢٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / لويس ألبرتو / سيلفيو بروتو / ميلان يادلي / لويز فيليبي / / فيليبي كايسيدو / دانيلو كاتالدي / جويدو جيريري / / برونو جورداو / آدم ماروسيك / بيدرو نيتو / ريزا دورميسي
2019-02-26T18:06:59Z
تأهل الروسونيري إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، بينما تأهل لاتسيو إلى نصف النهائي بعد التغلب على إنتر ميلان بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد التعادل بين الفريقين 1-1
2019-02-25T23:59:06Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يشهد ملعب "الأولمبيكو" فى العاصمة الإيطالية روما، مواجهة من العيار الثقيل بين ميلان ولاتسيو ، في نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.