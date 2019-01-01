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لاتسيو × ميلان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لاتسيو وميلان، في إطار نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19

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التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو

2019-02-26T19:42:26Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

توماس ستراكوسا / باتريس / فرانشيسكو أتشيربي / باستوس كيسانجا / رومولو / ماركو بارولو / لوكاس ليفا / ميلينكوفيتش سافيتش / سيناد لوليتش / خواكين كوريا / شيرو امبولوي 

البدلاء / لويس ألبرتو / سيلفيو بروتو / ميلان يادلي / لويز فيليبي / / فيليبي كايسيدو / دانيلو كاتالدي / جويدو جيريري / / برونو جورداو / آدم ماروسيك / بيدرو نيتو / ريزا دورميسي

2019-02-26T18:06:59Z

تأهل الروسونيري  إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، بينما تأهل لاتسيو إلى نصف النهائي بعد التغلب على إنتر ميلان بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد التعادل بين الفريقين 1-1

2019-02-25T23:59:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يشهد ملعب "الأولمبيكو" فى العاصمة الإيطالية روما، مواجهة من العيار الثقيل بين ميلان ولاتسيو ، في نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.