تشكيل كولومبيا
2019-06-19T21:15:14Z
يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منديفيد أوسبينا / ستيفان ميدينا / بيري مينا / دافينسون سانشيز / ويليام تيسيلو / خوان كوادرادو / ويلمار باريوس / ماتيوس أوريبي / خيمس رودريجيز / دوفان زاباتا / روجر مارتينيز
2019-06-19T21:13:26Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم خوليو باسكونيان
2019-06-19T21:13:03Z
فجر منتخب كولومبيا مفاجأة من العيار الثقيل في أولى مبارياته بكوبا أمريكا هذه النسخة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب راقصي التانجو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أرينا فونتي نوفا بسالفادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر إيجابيًا.
2019-06-19T21:12:53Z
استهل العنابي مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام منتخب باراجواي بهدف لكل منهما، واستطاع الفريق الخروج بنطقة واحدة من المباراة تبقى على آماله نحو التأهل إلى الدور القادم أمامعن تحضيرات العنابي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فكان قد خاض الفريق ودية واحدة منذ أيام قليلة أمام منتخب البرازيل وانتهت لصالح راقصي السامبا بهدفين دون رد. وينافس المنتخب القطري في مجموعة تضم كلًَا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.
2019-06-19T21:09:34Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين كولومبيا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال