إليكم تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:35:48Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد الفتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:33:26Z
يبدأ المدرب شين تاي يونج بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا منكيم سيونج جيو / كيم مين وو / كيم يونج جوون / كون شانج هون / لي يونج / جونج وويونج / كي سونج يونج / هوانج هي تشان / لي شونج يونج / يوي جو هوانج
2018-12-31T15:30:52Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.