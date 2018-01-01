أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.