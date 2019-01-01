أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والبحرين على ملعب الشارقة، في دور الـ16 من كأس زايد، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.