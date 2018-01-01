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كارديف سيتي × مانشستر يونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة كارديف سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز2018-19

محدث
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Getty Images

2018-12-22T18:33:33Z

47' أصبح مانشستر يونايتد على اليسار وكارديف على اليمين

بداية الشوط الثاني

2018-12-22T18:33:21Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2018-12-22T18:17:21Z

الحكم يطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول

2018-12-22T18:16:39Z

48' راشفورد يحاول التقدم بالكرة في اليمين، لكنها تعبر منه إلى التماس

2018-12-22T18:15:15Z

46' استحواذ على الكرة متواصل من جانب عناصر اليونايتد، وعجز تام لكارديف سيتي

2018-12-22T18:14:23Z

45' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2018-12-22T18:12:40Z

44' مارسيال يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يمررها لراشفور على يمينه، فيمهدها الإنجليزي لبوجبا الذي يقابل الكرة بتصويبة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-22T18:11:35Z

43' عرضية خطيييييييييييييييرة من اليسار عن طريق آرتر، تصطدم بعارضة دي خيا وتخرج إلى ضربة مرمى

الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عن طريق مارسيال

2018-12-22T18:10:27Z

مارسيال يسجل الثالث لليونايتد

مارسيال تقدم بالكرة في اليمين ثم مررها لبوجبا وانطلق في يمين المنطقة بدون كرة، فمرر الفرنسي الكرة للينجارد الذي أعادها لآنتوني في مواجهة الحارس، فأرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يمين إثيريدج

2018-12-22T18:08:55Z

41' الثاااااااااااااااااااااااالث لمانشستر يونايتد عن طريق مارسيال

الهدف الأول لكارديف سيتي عن طريق كارماراسا

2018-12-22T18:08:01Z

كاماراسا يسجل الأول للطيور الزرقاء

كاماراسا نفذ ركلة الجزاء بتصويبة في الزاوية 90 على يمين دي خيا الذي طار للكرة، لكنه لم يلحق بها فاحتضنت الشباك

2018-12-22T18:07:13Z

38' جوووووووووووووووووووول أول لكارديف عن طريق كاماراسا

2018-12-22T18:06:07Z

37' عرضية لكارديف من اليمين أبعدها دفاع ليونايتد، لكن الكرة سقطت في منطقة الجزاء، فانطلق لها راشفورد وروض الكرة على يمين نقطة الجزاء، فأوقف الحكم اللعب واحتسب لمسة يد عليه وركلة جزاء

2018-12-22T18:05:42Z

37' ركلة جزااااااااااااااااااء لكارديف سيتي بعد لمسة يد على راشفورد

2018-12-22T18:03:38Z

35' ركنية لليونايتد من على يمين المرمى، ينفذها يونج بعرضية إلى قبيل يمين منطقة الجزاء قابلها هيريرا بتسديدة اصطدمت الدفاع وتحولت الكرة للجهة الأخرى حيث هويليت الذي حاول بدء المرتدة، لكن شاو تدخل عليه بقوة، وخطأ إنذار على الظهير الأيسر الإنجليزي

2018-12-22T18:02:32Z

33' تمريرات قصيرة بين لاعبي اليونايتد على يسار منطقة جزاء كارديف سيتي

2018-12-22T18:01:22Z

32' لينجارد يمرر كرة في اليمين ليونج الذي يحاول ترويض الكرة، لكن بامبا يبعجها للركنية

2018-12-22T18:00:40Z

31' تمريرات بين عناصر اليونايتد في الخلف في بداية للهجوم وسط ضغط على حامل الكرة من كارديف سيتي

الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عن طريق هيريرا

2018-12-22T17:58:12Z

هيريرا يضاعف النتيجة لليونايتد

بوجبا تقدم بالكرة في اليسار ثم مررها لهيريرا الذي روضها أمام منطقة الجزاء على اليمين قليلاً، ثم أرسل تصويبة اضطدمت بكونينجهام ثم عبرت الكرة للشباك من على يسار إثيريدج.

2018-12-22T17:57:27Z

29' الثااااااااااااااااااااااااااااااني لمانشستر يونايتد عن طريق آندير هيريرا

2018-12-22T17:55:27Z

27' حتى الآن كارديف سيتي غير قادر تماماً على تهديد مرمى دي خيا الحاضر الغائب حتى الآن

2018-12-22T17:54:00Z

25' محاولات من كارديف سيتي للخروج بالكرة، وضغط قوي على حاملها من اليونايتد

2018-12-22T17:52:53Z

24' يونج ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى القائم الثاني، يبعدها بامبا من على رأس بوجبا

2018-12-22T17:52:24Z

23' خطأ لمانشستر يونايتد من اليسار بعد تدخل من جونارسون على راشفورد

2018-12-22T17:49:36Z

21' راشفورد يدخل يسار منطقة جزاء كارديف سيتي ثم يمررها لمارسيال الذي يسيطر عليها ثم يرسل عرضية أرضية يحاول راشفورد تحويلها للمرمى، لكن الدفاع يبعدها من أمامه

2018-12-22T17:48:00Z

19' بوجبا يمرر كرة لمارسيال في اليسار، لكن بامبا ينطلق عليه ويبعدها من أمامه

2018-12-22T17:47:27Z

18' تدوير للكرة بين لاعبي اليونايتد في مناطق كارديف الذي يتراجع بدوره

2018-12-22T17:46:25Z

17' هدوء في نسق اللقاء، واللعب متركز أكثر في وسط الميدان 

2018-12-22T17:45:19Z

16' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض شاو وباترسون بسلام

2018-12-22T17:42:10Z

13' عرضية من اليسار لكارديف سيتي يرتقي لها شاو ويبعدها، ثم يتدخل عليه باترسون بقوة في الهواء، فيوقف الحكم اللعب ويحتسب خطأ على الأخير ويوقف اللعب لعلاجهما

2018-12-22T17:41:11Z

12' كونينجهام ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها جونز

2018-12-22T17:38:51Z

10' تمريرات بين لاعبي مانشستر يونايتد في الوسط، وضغط على حامل الكرة من كارديف سيتي

2018-12-22T17:36:31Z

8' خطأ لكارديف سيتي من أمام يمين منطقة الجزاء، ينفذه مورفي بتصويبة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-22T17:35:55Z

6' بدأ كارديف سيتي يتقدم إلى مناطق مانشستر يونايتد الآن، وتراجع للشياطين الحمر

الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد

2018-12-22T17:33:34Z

راشفورد يتقدم مبكراً لمانشستر يونايتد

خطأ لمانشستر يونايتد من أمام منطقة الجزاء على اليسار قليلاً، نفذه راشفورد بتسديدة أرضية عبرت إلى الشباك من على يسار إثيردج

2018-12-22T17:32:13Z

4' جووووووووووووووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد

2018-12-22T17:30:41Z

2' مانشستر يونايتد على اليمين بالأحمر المعتاد، وكارديف سيتي على اليسار بالأزرق

2018-12-22T17:10:53Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل مانشستر يونايتد

2018-12-22T16:57:05Z

سولشار يُعيد بوجبا للتشكيل الأساسي بعد تهميش مورينيو له

يبدأ المدرب أولي جونار سولشار بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، فيل جونز ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، نيمانيا ماتيتش ، بول بوجبا / جيسي لينجارد ، ماركوس راشفورد ، آنتوني مارسيال).

بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، خوان ماتا ، أندرياس بيريرا ، فريد ، مروان فيلايني).

تشكيل كارديف سيتي

2018-12-22T16:54:13Z

الفريق الويلزي بتشكيل متحفظ في مواجهة الشياطين الحُمر

يبدأ المدرب نيل وارنوك بطريقة (4-1-4-1)، وبتشكيلة تضم: (نيل إثيريدج / برونو مانجا ، شون موريسون ، سول بامبا ، جريج كونينجهام / آرون جونارسون / دافيد جونيور هويليت ، فيكتور كاماراسا ، هاري آرتر ، جوش مورفي / كالوم باترسون).

بدلاء الطيور الزرقاء: (أليكس سميثيس ، لي بيلتير ، جو رولز ، بوبي ريد ، كاديم هاريس ، كينيث زوهوري ، ناثانيل مينيدز-لاينج).

2018-12-22T16:52:38Z

يستضيف اللقاء استاد كارديف سيتي، والصافرة للحكم مايكل أوليفر.

2018-12-22T16:52:34Z

لا يعيش كارديف سيتي أفضل أوقاته حتى الآن، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة وبفارق نقطيتن عن ساوثامبتون وبيرنلي أصحاب المركزين السابع عشر والثامن عشر، وبعد أن خاض 17 مباراة في البريميرليج استطاع  أن يحقق الفوز في أربع مناسبات، وتعادل في مبارتين، وخسر في 11 لقاء.

2018-12-22T16:52:30Z

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهم قادمون من خسارة قاسية على يد الريدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابعة عشر من البريميرليج، أقيل على إثرها البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعدما قدموا نتائج سيئة في الفترة الآخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي، ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق 5 تعادلات وخسر مثلهم، وفاز في 7 مواجهات فقط.

2018-12-22T16:52:25Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة كارديف سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.