35' ركنية لليونايتد من على يمين المرمى، ينفذها يونج بعرضية إلى قبيل يمين منطقة الجزاء قابلها هيريرا بتسديدة اصطدمت الدفاع وتحولت الكرة للجهة الأخرى حيث هويليت الذي حاول بدء المرتدة، لكن شاو تدخل عليه بقوة، وخطأ إنذار على الظهير الأيسر الإنجليزي