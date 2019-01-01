عبد العزيز حتم والراوي يغيبان للإيقاف، وعبد الكريم حسن وماديبو يعودان للتشكيل الأساسي

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة (5-3-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (سعد الشيب / رورو ، عاصم ماديبو ، بوعلام خوخي ، طارق سلمان ، عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس ، سالم الهاجري ، كريم بوضياف / أكرم عفيف ، المعز علي).

بدلاء العنابي: (أحمد علاء الدين ، حامد إسماعيل ، خالد محمد ، تميم المهيزع ، عبد الرحمن مصطفى ، عبد الكريم العلي ، علي عفيف ، يوسف حسن ، محمد البكري).