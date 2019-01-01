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قطر × الإمارات | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الخليج العربي بين قطر والإمارات في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-29T15:46:12Z

90' بيدرو ميجيل يتعرض لإصابة في هذه الأثناء، فيوقف الحكم اللعب لعلاجه ويتجه للفيديو

أحمد علاء الدين يتحصل على إنذار

2019-01-29T15:44:59Z

87' أحمد علاء يتدخل بقوة على إسماعيل أحمد في التحام هوائي بينهما، فيطلق الحكم صافرته ويحتسب خطأ ويمنحه بطاقة صفراء

2019-01-29T15:44:06Z

86' عرضية خطييييييييييييييييييييييييرة من اليسار عن طريق محمد عبد الرحمن يحولها مبخوت برأسه للمرمى، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى

التبديل الأول لقطر

2019-01-29T15:43:35Z

86' أحمد علاء الدين يدخل بدلاً من المعز علي

2019-01-29T15:41:43Z

85' خطيييييييييييرة لقطر بانطلاقة من المعز علي الذي يمرر الكرة من يمين منطقة الجزاء للهيدوس الذي يحاول الوصول لها، لكن الدفاع هو الأقرب

2019-01-29T15:40:58Z

84' الحكم يعيد اللاعبين ويحافظ على هدوئه ثم يشير لاستمرار اللعب

2019-01-29T15:40:33Z

82' الجماهير تبدأ في قذف زجاجات المياه من جديد والحكم يوقف اللعب

2019-01-29T15:39:54Z

81' توترات في الملعب من قبل بعض لاعبي الإمارات بعد تسجيل الهيدوس الثالث

الهدف اثلالث لقطر عن طريق الهيدوس

2019-01-29T15:38:40Z

الهيدوس يقضي على الآمال الإماراتية في هذه الأثناء

81' عفيف مرر كرة من اليمين عبرت من الجميع ووصلت للمعز علي الذي تركها تعبر للهيدوس الذي انفرد بخالد عيسى ثم أرسل الكرة ساقطة من فوقه للمرمى

2019-01-29T15:36:57Z

81' الثاااااااااااااااااااااااااااااااالث لمنتخب قطر عن طريق الهيدوس

2019-01-29T15:35:49Z

80' الكرة تتحول للإمارات وتصل لسالمين اذلي يمرر الكرة لإسماعيل الذي يموه ثم يمرر كرة للأمام بحثاً عن خليل، لكنها أقرب للشيب

2019-01-29T15:35:14Z

79' المنتخب القطري بدأ يتقدم بالكرة ويتبادل عناصره الآن الكرة في وسط الميدان لتخفيف الضغط الإماراتي القوي

2019-01-29T15:34:01Z

78' مبخوت ينطلق للكرة على يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها سلمان

2019-01-29T15:33:23Z

77' الأحبابي يمرر كرة في اليمين لعبد الرحمن الذي يرسل عرضية تعبر من الجميع إلى الجهة الأخرى

2019-01-29T15:32:34Z

76' عفيف يتوغل بالكرة في يمين منطقة جزاء الإمارات من جديد، ثم يسقط أمام وليد عباس مطالباً بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشئ 

2019-01-29T15:31:45Z

75' خطييييييييييييييييييييرة للإمارات بعرضية من الييمن عن طريق الأحبابي يقابلها سلمان بمحاولة إبعاد، لكن الكرة تتحول لمرمى الشيب الذي يمسكها

2019-01-29T15:30:12Z

74' أكرم عفيف ينطلق بالكرة في اليمين في مرتجة سريعة ثم يراوغ محمد عبد الرحمن على يمين منطقة الجزاء ويسقط مطالباً بخطأ، لكن الحكم يقول لاشئ

2019-01-29T15:29:42Z

73' الأحبابي ينفذ الركنية الثانية بعرضية على القائم الأول يبعدها الدفاع

2019-01-29T15:29:13Z

73' محمد عبد الرحمن ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع القطري على مرتين لركنية من الجهة الأخرى

2019-01-29T15:28:30Z

72' عرضية خطيييييييييييييييييييييييرة من اليمين عن طريق الأحبابي يرتقي لها خليل ويرسل رأسية من على القائم الثاني يبعدها الشب لركنية من على يمينه

التبديل الثالث لمنتخب الإمارات

2019-01-29T15:26:25Z

70' محمد عبد الرحمن يدخل بدلاً من سيف راشد

2019-01-29T15:25:25Z

69' أووووووووووووووووووووووووووه، إسماعيل مطر يتحصل على كرة في يسار منطقة الجزاء ثم يسرل تسديدة أرضية يعترضها بوعلام فتخرج الكرة للركنية

2019-01-29T15:23:18Z

68' الأحبابي يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يحاول خليل السيطرة عليها لكن الكرة تعبر منه ويبعدها الدفاع

2019-01-29T15:22:25Z

66' الأحبابي يمرر كرة لأحمد خليل الذي يروضها على يمين القوس ثم يبعدها طارق سلمان من أمامه، فيسقط خليل مطالباً بركلة جزاء فيشير الحكم له بالنهوض

2019-01-29T15:21:06Z

65' سيطرة الإمارات تتواصل في هذه الأثناء، والدفاع القطري الحديدي صامد

2019-01-29T15:19:51Z

64' الهيدوس يضم بالكرة في اليمين ثم يمررها لعفيف الذي يحاول المحافظة على الكرة في منطقة الجزء لكن إسماعيل أحمد يفتكها منه، فيطال عفيف بركلة جزاء لكن الحكم يشير باستمرار اللعب

البطاقة الصفراء الأولى لقطر في المباراة

2019-01-29T15:18:52Z

63' كريم بوضياف يتدخل بقوة على إسماعيل أحمد ويتحصل على بطاقة صفراء

2019-01-29T15:17:54Z

62' عرضية إماراتية من اليسار عن طريق وليد عباس يحولها مبخوت برأسه للمرمى، لكنها تصطدم ببوعلام وترتد

2019-01-29T15:17:00Z

61' كرة أمامية إماراتية تبحث عن مبخوت في منطقة الجزاء، لكن خوخي هو الأقرب لها

2019-01-29T15:14:57Z

59' منتخب قطر أصبح غير قادر على الخروج بالكرة، لكنه حتى الآن بارع في غلق المساحات على أصحاب الأرض

2019-01-29T15:14:10Z

58' عفيف يحاول الانطلاق بالكرة في اليمين والتخلص من الأحبابي، لكن الكرة تطول منه للجانبية

2019-01-29T15:13:03Z

57' خالد عيسى يرسل كرة عالية تعبر من الجميع وتصل سهلة ليد الشيب

2019-01-29T15:11:01Z

55' منتخب الإمارات هو المسيطر الآن، ومنتخب قطر متراجع

2019-01-29T15:10:29Z

54' عرضية من اليسار عن طريق سالمين يبعدها الدفاع القطري

2019-01-29T15:09:56Z

54' الأحبابي يرسل عرضية من اليمين يرتقي لها خليل ويحاول السيطرة على الكرة برأسه، لكن خوخي يبعدها للجانبية

2019-01-29T15:08:59Z

53' الأحبابي ينفذ الركنية بعرضية على القائم الأول يبعدها بوعلام

2019-01-29T15:08:10Z

52' خطيييييييييييييييييييييرة للإمارات بتسديدة من مبخوت من أمام منطقة الجزاء، يطير لها الشيب ويبعد الكرة لركنية من على يساره

التبديل الثاني للإمارات

2019-01-29T15:07:09Z

51' أحمد خليل يدخل بدلاً من إسماعيل الحمادي

2019-01-29T15:05:01Z

49' توغل رااااااااااااااائع بالكرة في اليسار عن طريق عبد الكريم حسن الذي يصل إلى منطقة الجزاء فيجد إسماعيل أحمد الذي يفتك منه الكرة

2019-01-29T15:03:32Z

47' مطر يضم بكرة في اليمين ثم يتبادلها مع مبخوت ويحاول التسديد من على قوس منطقة الجزاء، لكن بوضياف يفتك الكرة من أمامه

2019-01-29T15:02:59Z

47' نذكركم بأن العنابي متقدم على جاره الأبيض بهدفين نظيفين حتى الآن

2019-01-29T15:02:38Z

46' أصبح منتخب الإمارات على اليسار ومنتخب قطر على اليمين

بداية الشوط الثاني

2019-01-29T15:02:17Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

التبديل الأول للإمارات

2019-01-29T14:59:51Z

إسماعيل مطر يدخل بدلاً من عامر عبد الرحمن قبل بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط لأول

2019-01-29T14:45:26Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم قطر على الإمارات بهدفين نظيفين

2019-01-29T14:44:55Z

46' دقيقة واحدة يضيفها الحكم كوقت محتسب بدل من الضائع

2019-01-29T14:43:56Z

45' مبخوت ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية تصطدم بالجدار

2019-01-29T14:42:54Z

44' خطأ للإمارات من مكان خطير بعد تدخل من بيدرو ميجيل على سيف راشد قبيل قوس منطقة جزاء قطر على اليسار قليلاً

2019-01-29T14:41:57Z

42' بيدرو ينطلق بالكرة في اليمين حتى يصل منطقة الجزاء ثم يحاول العبور من خميس إسماعيل الذي يفتك الكرة ويبعدها

2019-01-29T14:41:12Z

42' الأحبابي يرسل عرضية من اليمين يرتقي لها الأحبابي ويبعدها من على رأس مبخوت الي يسقط مطالباً بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشئ

2019-01-29T14:39:52Z

41' خطيييييييييييييييييييرة لقطر بكرة أمامية من المعز علي ينطلق لها أكرم عفيف في يسار منطقة جزاء الإمارات ثم يحاول العبور من فارس جمعة، لكن المدافع الخبير يحمي الكرة حتى يخرج عيسى ويمسكها

2019-01-29T14:38:49Z

40' تمريرات قطرية في الوسط واستسلام إماراتي في هذه الأثناء

الهدف الثاني لقطر عن طريق المعز علي

2019-01-29T14:37:15Z

المعز علي يضاعف النتيجة للعنابي على طريقة راشفورد

37' أكرم عفيف مرر كرة في اليسار للمعز علي الذي توغل بالكرة ثم ضم في يسار منطقة الجزاء وأرسل تسديدة مقوسة، عبرت من على يسار عيسى ثم اضطدمت في القائم واحتضنت الكرة الشباك

2019-01-29T14:36:19Z

37' جووووووووووووووووووووووووووول ثاني لقطر عن طريق المعز علي

2019-01-29T14:35:35Z

37' هدوء في نسق اللقاء يفرضه المنتخب القطري في هذه الأثناء في محاولة للدغ منتخب الإمارات

2019-01-29T14:33:41Z

35' يا ربااااااااااااااااااااااااااه، بوضياف يمرر كرة للخلف من أمام منطقة جزاء قطر، ينطلق لها مبخوت في محاولة للحاق بها، لكن الشيب يخرج سريعاً ويشتتها

2019-01-29T14:33:04Z

34' عفيف ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع

2019-01-29T14:31:54Z

33' أكرم عفيف يتجه للعب الركنية فيقذفه الجمهور الإماراتي بزجاجات المياه، فيذهب إسماعيل للجمهور لتهدئته

2019-01-29T14:31:13Z

32' الهيدوس ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار وتخرج إلى ركنية من على يمين خالد عيسى

2019-01-29T14:30:07Z

31' المعز علي يحاول العبور بالكرة إلى يسار منطقة الجزاء لكن الدفاع يبعد الكرة، فتجد الهاجري الذي يرمي بالكرة من أمام غسماعيل أحمد ويركض خلفها، لكن إسماعيل يعرقله ويحتسب الحكم خطأ لقطر

2019-01-29T14:28:45Z

30' عامر عبد الرحمن يرسل عرضية خطيييييييييييرة من الركنية تجد رأس مبخوت الذي يحول الكرة إلى القائم الثاني، لكنها تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:28:11Z

29' الأحبابي ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها رورو إلى ركنية من على يمين الشيب

2019-01-29T14:27:17Z

28' خطأ للإمارات من اليمين بعد تدخل من عبد الكريم حسن على سيف راشد

2019-01-29T14:25:59Z

27' عرضية إماراتية خطيييييييييييييييييرة من اليسار يرتقي لها الحمادي الوحيد تماماً في منطقة الجزاء ويرسل رأسية لا تجد إلى يد الشيب

2019-01-29T14:25:27Z

26' خميس إسماعيل يرسل عرضية من اليمين يبعدها سلمان إلى الجهة الأخرى

2019-01-29T14:24:52Z

26' الأحبابي يحاول المراوغة والتقدم على يمين منطقة جزاء قطر، لكن عبد الكريم حسن يفتك منه الكرة

2019-01-29T14:24:11Z

24' اندفاع إماراتي في هذه الأثناء بحثاً عن التعادل سريعاً، وترجع منظم لقطر

الهدف الأول لقطر عن طريق بوعلام

2019-01-29T14:23:12Z

بوعلام يتقدم لقطر بعد هفوة من خالد عيسى

22' أكرم عفيف مرر كرة في اليمين لخوخي الذي انطلق بها في مرتدة سريعة حتى وصل منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت بغرابة من تحت يد خالد عسيى واحتضنت الشباك

2019-01-29T14:22:10Z

22' جووووووووووووووووول أول لقطر عن طريق بوعلام خوخي

2019-01-29T14:20:31Z

22' عفيف ينفذ الضربة الحرة بكرة ساقطة تبحث عن خوخي يبعدها الدفاع

2019-01-29T14:19:52Z

20' أكرم عفيف يراوغ خميس إسماعيل أمام منطقة جزاء الإمارات على اليمين قليلاً، فيعرقله إسماعيل ويحتسب الحكم خطأ لقطر

2019-01-29T14:17:48Z

19' محاولة إماراتية للخروج بالكرة يفشلها أكرم عفيف ويمرر الكرة في اليسار للمعز الذي يحاول الوصول للكرة، لكن عامر عبد الرحمن يبعدها للجانبية

2019-01-29T14:15:59Z

17' مرتدة إماراتية بكرة ساقطة من سالمين ينطلق لها الحمادي في اليسار في سباق سرعة مع بيدرو، ثم يسقط الحمادي في محاولة لكسب خطأ، لكن الحكم يقول لاشئ

2019-01-29T14:15:02Z

16' سلمان يرسل كرة عالية من اليسار لليمين حيث الهيدوس الذي يمرر الكرة من بين قدمي عباس ثم يحاول الوصول لها، لكن الدفاع يشتتها في التغطية

2019-01-29T14:13:57Z

15' سيطرة قطرية على مجريات اللعب وتراجع تام للإمارات على طريقة الكاتيناتشو الإيطالي

2019-01-29T14:13:21Z

14' خوخي يتقدم بالكرة ثم يرسل تصويبة قوية تعبر عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:12:21Z

13' الجماهير الإماراتية تؤازر فريقها بقوة في هذه الأثناء وتطلق صيحات وصافرات الاستهجان كلما وصلت الكرة للاعبي قطر

2019-01-29T14:11:07Z

12' الهيدوس يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لبوضياف الذي يحاول التسديد من على يمين القوس لكن الدفاع يعترض الكرة ويبعدها، فتصل للهاجري الذي يرسل قذيفة تجد يد خالد عيسى

2019-01-29T14:10:31Z

11' تحضير هجوم قطري بتمريرات بين المدافعين

2019-01-29T14:09:10Z

10' أكرم عفيف يمرر كرة على يسار منطقة جزاء الإمارات بحثاً عن الهاجري، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى

2019-01-29T14:07:58Z

9' كرة أمامية إماراتية تربك الدفاع القطري وتصل لراشد الذي يحاول التسديد من على يمين القوس، لكن الدفاع يعترضه فتبتعد عنه الكرة وتصل سهلة ليد الشيب

2019-01-29T14:07:10Z

9' تمريرات إماراتية في الخلف وسط ضغط قوي على حامل الكرة ينفذه عناصر قطر

2019-01-29T14:06:30Z

7' إسماعيل أحمد يرسل كرة عالية من يمين الوسط بحثاً عن المبخوت في منطقة جزاء قطر، لكن الشيب يخرج من مرماه ويمسك الكرة

2019-01-29T14:05:55Z

7' الحمادي ينطلق بالكرة في اليسار فيعترضه رورو ويبعد الكرة من أمامه

2019-01-29T14:05:15Z

6' بيدرو يتبادل الكرة مع الهيدوس في اليمين ثم يرسل عرضية تعبر من المعز علي إلى جانبية من الجهة الأخرى

2019-01-29T14:04:45Z

6' تدوير للكرة بين لاعبي قطر في مناطق الإمارات المتراجعة انتظاراً للمرتدات

2019-01-29T14:04:07Z

5' عفيف ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لعبد الكريم حسن الذي يحاول ترويضها في يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يفتك الكرة

2019-01-29T14:02:55Z

4' عبد الكريم حسن يغير وجهة اللعب من اليسار إلى اليمين في مناطق الإمارات بحثاً عن الهيدوس، لكن بعيدة إلى الجانبية

2019-01-29T14:02:18Z

3' بداية هجوم لقطر بتمريرات في الخلف وسط ضغط إماراتي على حامل الكرة

2019-01-29T14:01:16Z

2' مبخوت يتقدم بالكرة في اليسار ثم يمررها لراشد الذي يحاول التسديد من قبيل يمين القوس، لكن الدفاع يعترض الكرة

2019-01-29T14:00:19Z

2' الإمارات على اليمين بالأبيض المعتاد، وقطر على اليسار بالعنابي المعتاد أيضاً.

بداية المباراة

2019-01-29T13:59:44Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الاول والمباراة

2019-01-29T13:44:56Z

2019-01-29T13:43:31Z

2019-01-29T13:43:22Z

تشكيل الإمارات

2019-01-29T13:38:35Z

خليفة مبارك ومحمد أحمد يغيبان بداعي الإصابة

يبدأ المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / خميس إسماعيل ، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة ، وليد عباس / علي سالمين ، عامر عبد الرحمن / بندر الأحبابي ، سيف راشد ، إسماعيل الحمادي / علي مبخوت).

بدلاء عيال زايد: (علي خصيف ، ماجد حسن ، إسماعيل مطر ، أحمد خليل ، خليفة الحمادي ، محمد خلفان ، محمد عبد الرحمن ، خلفان مبارك ، محمد الشامسي).

تشكيل قطر

2019-01-29T13:36:31Z

عبد العزيز حتم والراوي يغيبان للإيقاف، وعبد الكريم حسن وماديبو يعودان للتشكيل الأساسي

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة (5-3-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (سعد الشيب / رورو ، عاصم ماديبو ، بوعلام خوخي ، طارق سلمان ، عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس ، سالم الهاجري ، كريم بوضياف / أكرم عفيف ، المعز علي).

بدلاء العنابي: (أحمد علاء الدين ، حامد إسماعيل ، خالد محمد ، تميم المهيزع ، عبد الرحمن مصطفى ، عبد الكريم العلي ، علي عفيف ، يوسف حسن ، محمد البكري).

2019-01-29T13:36:23Z

يستضيف اللقاء استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والصافرة للحكم المكسيكي سيزار راموس.

2019-01-29T13:36:20Z

المنتخب القطري هو صاحب الطريق الأصعب في البطولة حتى الآن، ففي دور المجموعات تواجد مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً. 

2019-01-29T13:36:17Z

نافس الأبيض في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه عيال زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.

2019-01-29T13:36:11Z

أعزائي المتابعين.. أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.