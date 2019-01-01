شاهد
24’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بشكل مميز وسددها زاحفة مرت بمحازاة القائم الأيسر
#قطر_الأرجنتين— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019
التانغو يبحث عن الثاني..#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/AtULLFgfEH
شاهد هدف منتخب الأرجنتين الأول
عن طريق لاوتارو مارتينيز
#قطر_الأرجنتين— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019
هدف ⚽️ هفوة دفاعية ولاوتارو يستغل الموقف مسجلا أول أهداف المباراة!
🇦🇷 1 - 0 🇶🇦#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/KRV88LyVRI
لاوتارو مارتينيز يسجل الأول للأرجنتين
بخطأ من مدافع العنابي
6’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة عن طريق بسام الراوي وصلت إلى لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك
🏆 @CopaAmerica— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 23, 2019
⏱ 3' PT ⚽ @Argentina 🇦🇷 1 (Lautaro Matínez) - #Qatar 🇶🇦 0
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lautaro Martínez convierte el primer tanto del partido. pic.twitter.com/corCyk1M5c
5’جوووووووووووووول... والهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني عن طريق لاوتارو مارتينيز
انطلاق المباراة
تشكيل منتخب الأرجنتين
يبدأ المدرب ليونيل سكالوني بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فرانكو أرماني / رينزو سارافيا / خوان فويث / ننيكولاس أوتاميندي / نيكولاس تاجليافيكو / جيوفاني لو تسيلسو / لياندرو باريديس / رودريجو دي بول / لاوتارو مارتينيز / ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو
#SelecciónMayor Así formará @Argentina 🇦🇷 para el encuentro ante #Qatar 🇶🇦 👇 pic.twitter.com/a52uDVwkEw— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 23, 2019
تشكيل منتخب قطر
يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة3/5/2 وتضم كلًا من
سعد الشيب / بسام هشام / بوعلام خوخي / طارق سلمان / بيدرو ميجيل / حسن الهيدوس / سالم الهاجري / عبد العزيز حاتم / كريم بوضيف / أكرم عفيف / المعز علي
قائمة منتخبنا الوطني ضد منتخب الأرجنتين في بطولة #كوبا_أمريكا— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 23, 2019
ونسأل الله التوفيق 🇶🇦#قطر_الأرجنتين#CopaAmerica #QatarInBrazil2019 pic.twitter.com/wtgNAB17dp
تلقى منتخب راقصي التانجو هزيمة قاسية في بداية مشواره في كوبا أمريكا هذا العام، بسقوط مدوي أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي، ويحتل زملاء ليونيل ميسي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية التي تأهل عنها راداميل فالكاو وزملائه إلى ربع النهائي، بينما يأتي منتخب باراجوي في وصافة المجموعة.
خسر العنابي ثاني مبارياته في البطولة بهدف دون رد على يد المنتخب الكولومبي، في ثاني جولات دور المجموعات، ويمتلك الفريق نقطة واحدة من تعادل أمام منتخب باراجوي في الجولة الأولى، وسيدخل زملاء المعز علي هذا اللقاء على أمل تفجير مفاجأة قوية وتحقيق الفوز ليبقى على آماله في الوصول للدور المقبل، وينافس المنتخب القطري في مجموعة صعبة تضم كلًَا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.