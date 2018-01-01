سيشارك في القرعة 8 فرق هي الهلال والأهلي السعوديين، الاتحاد السكندري المصري، الوصل الإماراتي، مولودية الجزائر، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني والرجاء المغربي، ولن تكون هناك أي محددات للقرعة، وهذا يعني أننا قد نشهد كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي.

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