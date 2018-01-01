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قرعة ربع نهائي البطولة العربية 2018-19 | مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-2019

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كأس زايد

2018-12-17T14:49:29Z

تُختتم مراسم القرعة بصعود جميع ممثلي الأندية على المسرح لالتقاط الصور التذكارية

2018-12-17T14:46:55Z

إذاً مواجهات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال هي "الهلال السعودي - الاتحاد السكندري، الوصل الإماراتي - الأهلي السعودي، الرجاء المغربي - النجم الساحلي التونسي، مولودية الجزائر - المريخ السوداني".

2018-12-17T14:46:22Z

وأخيراً يحصل مولودية الجزائر على الرقم 7 وسيواجه المريخ السوداني

2018-12-17T14:45:55Z

الكرة قبل الأخيرة هي الخاصة بالمريخ السوداني، ويأخذ الرقم 8

2018-12-17T14:45:44Z

إذاً سيواجه الوصل الأهلي السعودي

2018-12-17T14:45:02Z

يتتابع سحب الكرات والكرة الجديدة هي الخاصة بالوصل الإماراتي، ويأخذ الرقم 3

2018-12-17T14:44:36Z

إذاً سيواجه الاتحاد السكندري الهلال السعودي

2018-12-17T14:43:53Z

روراوة يسحب كرة الاتحاد السكندري، ويخرج له الرقم 2

2018-12-17T14:43:30Z

إذاً أول مواجهات ربع النهائي ستكون ديربي شمال أفريقي بين الرجاء والنجم الساحلي

2018-12-17T14:42:53Z

روراوة يسحب كرة الرجاء المغربي، ثم يسحب عبد الغفار له كرة رقم 5

2018-12-17T14:42:04Z

الكرة الثالثة هي الخاصة بفريق النجم الساحلي التونسي، ويأخذ الرقم 6

2018-12-17T14:40:36Z

كرة الفريق الثاني هي الخاصة بالأهلي السعودي، وكرة رقمه هي 4

2018-12-17T14:39:41Z

روراوة يسحب الكرة الأولى، وتخرج كرة الهلال السعودي، ثم يسحب عبد الغفار كرة الرقم ويأخذ الزعيم رقم 1

2018-12-17T14:39:04Z

يدخل محمد روراوة وسعيد عبد الغفار للمشاركة في إجراء قرعة ربع النهائي في البطولة العربية 2018-19

2018-12-17T14:37:20Z

يدخل طلال آل الشيخ لشرح طريقة ونظام القرعة.

2018-12-17T14:34:18Z

يستعرض شلبي الأندية التي تأهلت لدور الـ8 في كأس زايد للأندية الأبطال..

2018-12-17T14:33:08Z

يتقدم مدحت شلبي للقاعة الآن لتقديم القرعة

2018-12-17T14:32:09Z

في خبرٍ عاجل أعلنه مقدم الحفل، وجه تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بإقامة نسخة ثانية من كأس زايد للأندية الأبطال، وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات..

2018-12-17T14:27:14Z

يتقدم الآن الأخضر بلومي إلى المنصة ويلقي كلمة

2018-12-17T14:26:17Z

يُعرض فيديو في القاعة بأبرز لحظات الجماهير منذ بداية البطولة العربية 2018-19..

2018-12-17T14:10:33Z

يُعرض الآن فيديو بأبرز لقطات وأحداث البطولة منذ بدايتها..

2018-12-17T14:00:23Z

تنطلق الآن مجريات قرعة ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19..

2018-12-17T13:59:12Z

اربطوا الأحزمة القرعة على وشك البداية...

2018-12-17T13:55:55Z

سيشارك في القرعة 8 فرق هي الهلال والأهلي السعوديين، الاتحاد السكندري المصري، الوصل الإماراتي، مولودية الجزائر، النجم الساحلي التونسي، المريخ السوداني والرجاء المغربي، ولن تكون هناك أي محددات للقرعة، وهذا يعني أننا قد نشهد كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي.

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2018-12-17T13:55:24Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة لمجريات قرعة البطولة العربية 2018-19، والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.