قادش ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بين قادش وبرشلونة على ملعب ملعب رامون دي كارنازا.

برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني

بينما لم يحقق قادش أي انتصار وخسر جميع مبارياته في الليجا كما لم يسجل أي هدف في المسابقى حتى الآن.