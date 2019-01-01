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فيورنتينا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس، في إطار منافسات الجولة الثالة من الدوري الإيطالي 2019-20، علي ملعب أرتيميو فرانكي

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MARCO BERTORELLO / Colaborador

التشكيل الرسمي ليوفنتوس

2019-09-14T12:57:27Z

يبدأ المدير الفني ماوريتسيو ساري بطريفة (4/3/3) وتضم كلً من

فويتشيك تشيزني / أليكس ساندرو / ماتياس دي ليخت / ليوناردو بونوتشي / دانيلو / بلايس ماتويدي / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / كريستيانو رونالدو / جونزالو إجواين / دووجلاس كوستا 

البدلاء / آرون رامسي / إيمري تشان / ميري ديميرال / جيانلويجي بوفون / أدريان رابيو / باولو ديبالا / فيديريكو بيرنانديسكي / خوان كوادرادو / دانييلي روجاني / رودريجو بينتانكو 

التشكيل الرسمي لفيورنتينا

2019-09-14T12:54:45Z

يبدأ المدير الفني فينتشينزو مونتيلا بطريقة (3/5/2) وتضم كلً من

جيرمان بيتزيلا / دالبيرت هنريكي / جايتانو كاستروفيلي / نيكولا ميلينكوفيتش / كريستيانو بيراجي / إريك بولجار / بول ليرولا / ميلان بادلي / فرانك ريبيري / بارتلومي دراجوسكي / فيديركو كييزا 

البدلاء / كيس برنس بواتينج / بيترو تيراكيانو / سيباستيان كريستوفورو / لورينزو فينوتي / دوسان فلاوفيتش / سيمون زوركوفسكي / فيديريكو سيتستسيريني / لوكا رانييري / أليكسا تيرزتش / ريكاردو سوتيل 

2019-09-14T03:01:10Z

علي الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة ولن يستطيع تحقيق الفوز امام نابولي فى مباراة الجولة الاولي من السيريا بنتجية (4-3)، قدم الفريق الإيطالي موسم جيد إلى حد ما فى لكالتشيو الموسم الماضي، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يجمع 41 نقطة تضعه فى المركز السادس عشر فى ترتيب الدوري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 17 مباراة وتلقي لهزيمة فى ثلاثة عشر لقاء.

2019-09-14T03:00:58Z

حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن، واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما  بهدف نظيف.

2019-09-14T03:00:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف فيورنتينا فريق يوفنتوس على ملعب أرتيميو فراتكي، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.