يمكن مشاهدة لقاء المنتخب السعودي واليمن في خليجي 25 من هنا ومن هنا
مباشرفيديو: بث مباشر لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج "خليجي 25"
- -
شاهد البث المباشرة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج
- -
تشكيلة المنتخب السعودي ضد اليمن في خليجي 25
قرر سعد الشهري البدء بالتشكيل الآتي:
الخطة 4-2-2
نواف العقيدي
مدالله العليان – زياد الصحفي – قاسم لاجامي – أحمد بامسعود
عوض الناشري – رياض شراحيلي – سميحان النابت – مصعب الجوير
تركي العمار – رائد الغامدي
- -
تشكيلة اليمن ضد المنتخب السعودي في خليجي 25
أما ميروسلاف سكوب فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-4-2
سالم الهارش
عماد الجديمة - مدير عبدربه - هارون الزبيدي - أحمد الوجيه
أنيس المعاري - ناصر محمدوة - محمد الطيري - أحمد ماهر
عمر الداحي- عبد الواسع المطري.
- -
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة السعودية واليمن في الجولة الأولى كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
ويحتضن ملعب "البصرة الدولي" مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة "خليجي 25".
وإلى جانب السعودية واليمن، تضم المجموعة الأولى في خليجي 25 منتخبي العراق وعمان.
وبكل تأكيد يسعى المنتخب السعودي ونظيره اليمني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.