مباشرفيديو: بث مباشر لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشرة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج
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تشكيلة قطر ضد الكويت في خليجي 25
أما برونو فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-3-3
مشعل برشم
همام الأمين - طارق سلمان - أحمد علاء - علي أسد
تميم منصور - محمد وعد - عمرو سراج
جاسم جابر - إسماعيل محمد - عاصم مادبو
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تشكيلة الكويت ضد قطر في خليجي 25
قرر بينتو الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
سليمان عبد الغفور
حسن حمدان - مهدي دشتي - خالد غنام - مشاري غنام
عبد الله الفهد - أحمد الظفيري - سلطان العنزي
عبدالله الرشيدي - مبارك الفينيني - إبراهيم كميل
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الكويت وقطر في الجولة الأولى من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
يستضيف ملعب الميناء في مدينة البصرة مباراة مرتقبة تجمع بين قطر والكويت، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة.
وإلى جانب الكويت وقطر، تضم المجموعة الثانية في خليجي 25 منتخبي البحرين والإماراتي، وهو ما يجعل كافة مباريات هذه المجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.
وبكل تأكيد يسعى المنتخبان القطري والكويتي إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.