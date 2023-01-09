مباشرفيديو: بث مباشر مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج خليجي 25
ملخص
- -
شاهد البث المباشرة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج
- -
تشكيلة العراق ضد السعودية في خليجي 25
أما خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-3-3
أحمد باسل
ضرغام إسماعيل، علي فائز، مصطفى ناظم، ألاي فاضل
أمير العماري، أمجد عطوان، محمد علي عبود
إبراهيم بايش، حسين عبد الكريم، أيمن حسين
- -
تشكيلة السعودية ضد العراق في خليجي 25
يعتمد سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن تشكيل فريقه
الخطة 4-3-3
نواف العقيدي
مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، أحمد بامسعود
عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميدان النابت
مصعب الجوير، سعد الناصر، رائد الغامدي
- -
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة السعودية والعراق في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
سيكون ملعب البصرة الدولي شاهدًا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25 حين يلتقي كل من العراق والسعودية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.
منتخب العراق سقط في فخ التعادل مع ضيفه العماني دون أهداف في الجولة الأولى.
بينما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين نظيفين متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25 برصيد 3 نقاط.