أهلا بكم في البث المباشر لمباراة السعودية والعراق في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

سيكون ملعب البصرة الدولي شاهدًا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25 حين يلتقي كل من العراق والسعودية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

منتخب العراق سقط في فخ التعادل مع ضيفه العماني دون أهداف في الجولة الأولى.

بينما فاز المنتخب السعودي على اليمن بهدفين نظيفين متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25 برصيد 3 نقاط.