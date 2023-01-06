أهلا بكم في البث المباشر لحفل افتتاح كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المباراة الافتتاحية في "خليجي 25" تجمع بين العراق وعمان على ملعب "البصرة الدولي"، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وإلى جانب العراق وعمان، تضم المجموعة الأولى في خليجي 25 المنتخب السعودي، ومنتخب اليمن.

وبكل تأكيد يسعى المنتخبان العراقي والعماني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.