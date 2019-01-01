2⃣▶ |1-1| ¡Vamos con la segunda parte!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019
¡HASTA EL FINAL, VAMOS REAL!
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/E9lZPKclG9#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/dksQoX8TJS
#VillarrealRealMadrid | 1-1 🚨 45' | Descanso en La Cerámica. Tablas en el marcador tras los tantos de @GerardMoreno9 y Gareth Bale. pic.twitter.com/p9ciWCrmDE— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2019
جاريث بيل يسجل الهدف الأول لريال مدريد
وصف الهدف45+1’ الهدف جاء بعد تمريرة من توني كروس إلى كارباخال داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها كارباخال إلى جاريث بيل فى منتصف المنطقة ليسددها الويلزي فى لمرمي بنجاح
45'+1' |1-1| ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @GarethBale11! #HalaMadrid pic.twitter.com/dsX1k3RyoR— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019
تسديدة قوية من كريم بنزيمة
مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال
وصف الهدف12’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من جيرارد مورينو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى كارل توكو ايكامبي داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن أبعدها الحارس ثيبوه كورتوا لترتد امام جيرارد مورينو ليسجلها فى الشباك بنجاح
#VillarrealRealMadrid | 1-0 🚨 11' | ¡GOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SUUUUUUBMAAAAAARIIIINOOOOOO! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOLDE @GerardMoreno9! pic.twitter.com/oE4DSkaP5E— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2019
الحكم بعد الغاء الهدف يتراجع ويأكد صحة الهدف
1⃣▶ | 0-0 | ¡ARRANCA EL PARTIDO!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019
👉 @VillarrealCF - @realmadrid
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/E9lZPKclG9#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/sAG8KVDtyI
التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
يبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكاس فاسكيز / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة
📝 ¡Once inicial frente al @VillarrealCF!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019
13. Courtois
2. Carvajal
4. Ramos
5. Varane
8. Kroos
9. Benzema
11. Bale
14. Casemiro
17. Lucas Vázquez
18. Jović
23. Mendy.
Suplentes:
1. Keylor Navas
3. Militão
10. Modric
12. Marcelo
15. Valverde
19. Odriozola
28. Vinicius Jr.
البدلاء / كيلور نافاس / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / لوكا مودريتش / فينسيوس جونيور
التشكيل الرسمي لفياريال
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أندريس فيرناندس / ماريو جاسبار / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / سانتي كازورلا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / مويسيس جوميز / كارل توكو ايكامبي / جيرارد مورينو
#VillarrealRealMadrid | ¡Y este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @realmadrid! ¡Vamooooooos, groguets! pic.twitter.com/2enQXZI6F8— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2019
البدلاء / سيرخيو أسينخو / فيونيس موري / روبن بينا / مانو زامبو أنجيسا / تشافي أونتيفروس / كارلوس باكا
كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.
سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.