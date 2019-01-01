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فياريال × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فياريال ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي ستقام على استاد لا سيراميكا

محدث
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(C)Getty Images

2019-09-01T20:08:17Z

50’ عرضية ن كاسيميرو من الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-09-01T20:07:26Z

49’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرخيو راموس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-01T20:06:43Z

48’ تمريرة طولية من لوكا يوفيتش فى إتجا لوكاس فاسكيز على الجهة اليمنى ومحاولة المرور من فاسكيز لكن الكرة ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2019-09-01T20:05:03Z

47’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان 

جاريث بيل يسجل الهدف الأول لريال مدريد

2019-09-01T19:46:55Z

وصف الهدف

45+1’ الهدف جاء بعد تمريرة من توني كروس إلى كارباخال داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها كارباخال إلى جاريث بيل فى منتصف المنطقة ليسددها الويلزي فى لمرمي بنجاح

2019-09-01T19:46:16Z

45+1جووووووووووووووووول،،،، هدف التعادل لريال مدريد عن طريق جاريث بيل  

2019-09-01T19:45:41Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

تسديدة قوية من كريم بنزيمة

2019-09-01T19:44:47Z

44’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى القائم الايمن لمرمي الحارس أندريس فيرناندس 

2019-09-01T19:44:09Z

43’ تسديدة قوية من كارل توكو ايكامبي من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي ثيبوه كورتوا 

2019-09-01T19:43:04Z

42’ إنطلاقة من توني كروس من الجهة اليسري ومن ثم يمررها على حدود المنطقة لتصل إلى لوكا يوفيتش الذي فشل فى تسديد الكرة ليبعدها الدفاع وتصل داخل يمين المنطقة إلى لوكاس فاسكيز لكنه استلمها باليد والحكم يحتسب خطأ لصالح فياريال 

2019-09-01T19:42:15Z

41’ تمريرة طولية من سيرخيو راموس على الجهة اليسري جاريث بيل لكن ابعدها الدفاع من امامه

2019-09-01T19:40:29Z

40’ مرتدة سريعة لفياريال وإنطلاقة من شوكويزي من منتصف الميدان ثم يمررها إلى جيرارد مورينو الذي سددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس ثيبوه كورتوا بثبات

2019-09-01T19:39:53Z

39’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماريو جاسبار لكنها مرت من الجميع واستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-09-01T19:38:17Z

38’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى فى إتجاه المتقدم كاسيميرو لكن الحكم يشير بوجود خطأ بعد اصطدام البرازيلي مع الحارس أندريس فيرناندس

2019-09-01T19:37:38Z

37’ محاولات من لاعبي الملكي للبحث عن ثغرة فى دفاعات فياريال للبحث عن هدف التعادل 

2019-09-01T19:36:44Z

36’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-09-01T19:35:15Z

35’ إنطلاقة من لوكاس فاسكيز من منتصف الميدان وثم مررها إلى كريم بنزيمة الذي هيأ الكرة امام فاسكيز ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-09-01T19:34:14Z

34’ تمريرة فى إتجاه صامويل شوكزيظي على حدود المنطقة لكن ابعدها كاسيميرو بنجاح

2019-09-01T19:32:31Z

32’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس تلقاها سيرخيو راموس برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي

2019-09-01T19:32:06Z

32’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-09-01T19:31:31Z

31’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز تلقاها كاسيميرو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-09-01T19:30:30Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لايزال للغواصات الصفراء بهدف دون رد

2019-09-01T19:29:59Z

29’ تسديدة من توني كروس من خارج المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتمر بعيدة عن المرمي 

2019-09-01T19:29:15Z

28’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماريو جاسبار لكن ابعدها الدفاع من منطقة لخطورة 

2019-09-01T19:28:07Z

27’ محاولة التوغل من كارل توكو ايكامبي لداخل المنطقة لكن استخلصها من امامه كاسيميرو 

2019-09-01T19:27:03Z

26’ سيطرة من لاعبي فياريال على مجريات اللقاء وارتباك من مدافعي الملكي 

2019-09-01T19:25:14Z

25’ تمريرة رائعة من كاسيميرو إلى لوكا يوفيتش على حدود المنطقة ليسدد الكرة تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-09-01T19:24:17Z

24’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري لكنها بدون خطورة تصل سهلة بين أحضان الحارس فيرناندس

2019-09-01T19:23:46Z

23’ ضغط قوي من لاعبي فياريال على دفاعات ريال مدريد 

2019-09-01T19:22:36Z

22’ ركنية لفياريال تنفذ بعرضية من سانتي كازورلا لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-01T19:21:31Z

21’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من جاريث بيل لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-09-01T19:21:25Z

20’ خطأ لصالح ريال مدريد من على حدود المنطقة بعد ابعدا الكرة باليد عن طريق كازورلا

2019-09-01T19:21:17Z

19’ ركنية لريل مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-01T19:19:01Z

18’ محاولات من لاعبي ريال مدريد للوصول لمرمي الحارس  اندريس فيرناندس للبحث عن هدف التعادل 

2019-09-01T19:15:54Z

17’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق شوكويزي لكن تدخل معه المدافع فيرلاند ميندي وتحولت الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-09-01T19:15:31Z

15’ ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم لفياريال بهدف دون رد

2019-09-01T19:14:44Z

14’ سيطرة من لاعبي فياريال وارتباك واضح فى دفاعات ريال مدريد 

مورينو يسجل الهدف الأول لفياريال

2019-09-01T19:12:43Z

وصف الهدف

12’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من جيرارد مورينو من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى كارل توكو ايكامبي داخل يسار المنطقة ليسددها فى المرمي لكن أبعدها الحارس ثيبوه كورتوا لترتد امام جيرارد مورينو ليسجلها فى الشباك بنجاح 

الحكم بعد الغاء الهدف يتراجع ويأكد صحة الهدف

2019-09-01T19:12:37Z

الحكم بعد الغاء الهدف يتراجع ويأكد صحة الهدف 

2019-09-01T19:11:10Z

11’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لصالح فياريال عن طريق جيرارد مورينو 

2019-09-01T19:10:17Z

10’ تسديدة من داخل يسار المنطقة عن طريق كارل توكو ايكامبي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-01T19:08:59Z

9’ خطأ لصالح فياريال فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لوكاس فاسكيز على سانتي كازورلا

2019-09-01T19:08:32Z

8’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري فى إتجاه لوكا يوفيتش لكنه فشل فى إستلام الكرة ليبعدها الدفاع بنجاح 

2019-09-01T19:07:34Z

7’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على دفاعات فياريال ومحاولات للبحث عن ثغرة فى الدفاع 

2019-09-01T19:06:23Z

6’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة حولها سيرجيو راموس برأسية تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-09-01T19:05:58Z

5’ عرضية من جاريث بيل من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية كريم بنزيمة 

2019-09-01T19:05:09Z

4’ محاولة المرور من مويسيس جوميز من الجهة اليمنى لكن ابعدها من امامه فيرلاند ميندي إلى رمية تماس

2019-09-01T19:04:30Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ريال مدريد

2019-09-01T18:48:06Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي خيسوس جيل مانزانو

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-01T18:43:46Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

يبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكاس فاسكيز / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة 

البدلاء / كيلور نافاس / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / لوكا مودريتش / فينسيوس جونيور

التشكيل الرسمي لفياريال

2019-09-01T18:40:01Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أندريس فيرناندس / ماريو جاسبار / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / سانتي كازورلا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / مويسيس جوميز / كارل توكو ايكامبي / جيرارد مورينو 

البدلاء / سيرخيو أسينخو / فيونيس موري / روبن بينا / مانو زامبو أنجيسا / تشافي أونتيفروس / كارلوس باكا 

2019-09-01T18:07:07Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.

2019-09-01T18:06:59Z

سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. 

2019-09-01T18:06:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فياريال في استاد لا سيراميكا، وذلك في إطار الجولة الثالثة في الدوري الإسباني 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.