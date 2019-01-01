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فلسطين × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة فلسطين ضد السعودية في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

محدث
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2019-10-15T12:22:27Z

علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين افتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

2019-10-15T12:22:18Z

حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.

2019-10-15T12:20:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب فيصل الحسيني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وفلسطين، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.