علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين افتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.
حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.