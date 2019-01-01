2019-01-11T00:41:22Z
على الجانب الآخر، يخوض منتخب أستراليا المباراة بعدالخسارة المفاجئة التي تعرض لها حامل اللقب في الجولة الأولى من دور المجموعات على يد نظيره منتخب الأردن، ويسعي لتصحيح مساره فى البطولة
2019-01-11T00:40:54Z
يدخل منتخب فلسطين المباراة ساعياً لتحقيق الفوز على حساب حامل اللقب من أجل محاولة صنع التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، حيث نجح في فرض التعادل السلبي بدون أهداف على نظيره منتخب سوريا
2019-01-11T00:40:35Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب أستراليا، على ملعب “مكتوم بن راشد” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.