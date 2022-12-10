45+4" الحكم يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول
مباشرفرنسا ضد إنجلترا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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45" حكم اللقاء أضاف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع
- -42" بطاقة صفراء من نصيب أنطوان جريزمان بعد عركلة لكايل ووكر
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38" عرضية من كيليان مبابي من الجهة اليسري تلقاها ثيو هيرنانديز بتسديدة قوية مرت اعلى المرمى
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35" هدوء في أحداث المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
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31" تسديدة صاروخية من هاري كين اصطدمت فى الدفاع وكادت ان تخدع الحارس هوجو لوريس لكنه ابعدها ببراعة
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للمنتخب الفرنسي بهدف نظيف
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28" المنتخب الإنجليزي يضغط بقوة فى هذه الاثناء بحثا عن هدف التعادل
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25" هاري كين يحاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دايوت أوباميكانو لكن الحكم بعد مراجعة الفار يشير بإستمرار اللعب
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أوووووووووووه، ماذا أهدرت ياهاري؟
23" توغل رائع من هاري كين يمين منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى لكنالحارس هوجو لوريس ابعد الكرة بشكل رائع عن مرماه
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20" المنتخب الإنجليزي يتحصل على ركلة حرة من مكان ممتاز نفذها لوك شاو بتسديدة فى منتصف المرمى بين احضان الحارس هوجو لوريس
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جوووووووووووووول، أوريلين شواميني يتسديدة رائعة يتقدم للديوك
16" جوووووووووووووول، أوريلين شواميني يتسديدة أرضية رائعة من على حدود المنطقة تسكن الشباك على يمين الحارس بيكفورد
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13" عثمان ديمبيلي يرسل عرضية رائعة من الجهة اليمنى تلقاها جيرو برأسية فى منتصف المرمى لكن أمسكها جوردان بيكفورد بثبات
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10" ركنية للمنتخب الفرنسي نفذها جريزمان بعرضية لكن ابعدها هاري كين قبل رأسية جيرو
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8" عرضية من عثمان ديمبيلي من جهة اليمين أبعدها دفاع منتخب إنجلترا ومرت بدون خطورة
- -5" خطأ لمنتخب إنجلترا ارسلها لوك شاو بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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3" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب إنجلترا في منتصف الميدان
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1" الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو يعلن عن بداية المباراة
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في هذه الاثناء يدخل لاعبي الفريقين لأرضية الملعب في أجواء إحتفالية و عزف النشيدين الوطنيين في انتظار ضربة بداية المباراة.
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سيحتضن ملعب "البيت" المونديالي قمة اليوم، وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو وسيساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو بيرس.
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تشكيل فرنسا
يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
هوجو لوريس
رافاييل فاران - دايو أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - جول كوندي
أدريان رابيو - أوريليان تشواميني
أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
أوليفيه جيرو
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تشكيل إنجلترا
يبدا منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جوردان بيكفورد
كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو
جوردان هندرسون - ديكلان رايس - جود بيلينجام
فيليب فودين - بوكايو شاكا - هاري كين
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بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.
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فرتسا بقيادة ديدييه ديشان تسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة التي تجمع بين منتخب فرنسا ضد منتخب إنجلترا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.