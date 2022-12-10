مباشرفرنسا ضد إنجلترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا،ا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستُقام على استاد البيت

Harry Kane Kylian Mbappé England France Qatar 2022Getty
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إنجلترا vs فرنساإنجلترافرنساكأس العالممدونة حية

ملخص

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    45+4" الحكم يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول

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    45" حكم اللقاء أضاف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع

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    42" بطاقة صفراء من نصيب أنطوان جريزمان بعد عركلة لكايل ووكر
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    38" عرضية من كيليان مبابي من الجهة اليسري تلقاها ثيو هيرنانديز بتسديدة قوية مرت اعلى المرمى

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    35" هدوء في أحداث المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

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    31"  تسديدة صاروخية من هاري كين اصطدمت فى الدفاع وكادت ان تخدع الحارس هوجو لوريس لكنه ابعدها ببراعة

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم للمنتخب الفرنسي بهدف نظيف

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    28" المنتخب الإنجليزي يضغط بقوة فى هذه الاثناء بحثا عن هدف التعادل

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    25" هاري كين يحاول الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دايوت أوباميكانو لكن الحكم بعد مراجعة الفار يشير بإستمرار اللعب

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    أوووووووووووه، ماذا أهدرت ياهاري؟

    23" توغل رائع من هاري كين يمين منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى لكنالحارس هوجو لوريس ابعد الكرة بشكل رائع عن مرماه

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    20" المنتخب الإنجليزي يتحصل على ركلة حرة من مكان ممتاز نفذها لوك شاو بتسديدة فى منتصف المرمى بين احضان الحارس هوجو لوريس

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    جوووووووووووووول، أوريلين شواميني يتسديدة رائعة يتقدم للديوك

    16" جوووووووووووووول، أوريلين شواميني يتسديدة أرضية رائعة من على حدود المنطقة تسكن الشباك على يمين الحارس بيكفورد

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    13" عثمان ديمبيلي يرسل عرضية رائعة من الجهة اليمنى تلقاها جيرو برأسية فى منتصف المرمى لكن أمسكها جوردان بيكفورد بثبات

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    10" ركنية للمنتخب الفرنسي نفذها جريزمان بعرضية لكن ابعدها هاري كين قبل رأسية جيرو

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    8" عرضية من عثمان ديمبيلي من جهة اليمين أبعدها دفاع منتخب إنجلترا ومرت بدون خطورة

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    5" خطأ لمنتخب إنجلترا ارسلها لوك شاو بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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    3" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي منتخب إنجلترا في منتصف الميدان

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    1" الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو يعلن عن بداية المباراة

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    في هذه الاثناء يدخل لاعبي الفريقين لأرضية الملعب في أجواء إحتفالية و عزف النشيدين الوطنيين في انتظار ضربة بداية المباراة.

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    سيحتضن ملعب "البيت" المونديالي قمة اليوم، وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو وسيساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو بيرس.

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    تشكيل فرنسا

    يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    هوجو لوريس

    رافاييل فاران - دايو أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - جول كوندي

    أدريان رابيو - أوريليان تشواميني

    أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي

    أوليفيه جيرو

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    تشكيل إنجلترا

    يبدا منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    جوردان بيكفورد

    كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

    جوردان هندرسون - ديكلان رايس - جود بيلينجام

    فيليب فودين - بوكايو شاكا - هاري كين

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    بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.



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    فرتسا بقيادة ديدييه ديشان تسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.



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    مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة التي تجمع بين منتخب فرنسا ضد منتخب إنجلترا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.