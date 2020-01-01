محدث | مصير فالفيردي في تدريب برشلونة والمرشحين لخلافاته

الصحافة الكتالونية تثير الجدل

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة إن الإدارة قد تقيل فالفيردي في إجتماع اليوم وقد تعلن عن تولي بوتشيتينيو أو كيكي سيتين.

في المقابل أكدت صحيفة "سبورت" إن بارتوميو رئيس برشلونة قد اجتمع بالأمس بالإدارة الرياضية واتفقوا سويًا على استمرار المدرب الإسباني.