تعادل البلاوجرانا مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يواصل الكتلان نتائجهم السلبية هذا الموسم خاصةً خارج الديار، أمام محليًا يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد أن فاز في لقائين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها.