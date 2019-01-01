التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جونيور فيربو / سيرخي روبيرتو / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز / لويس سواريز / أنطوان كريزمان
البدلاء / أنسو فاتي / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / نيتو / أرتور / جان توديبو
التشكيل الرسمي لغرناطة
يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
روي سيلفا / فيكتور دياز / دومينجوس دوراتي / جيرمان سانشيز / كارلوس نيفا / أنخل مونتورو / يانجيل هيريرا / أنطونيو بويرتاس / روبرتو سولدادو / داورين ماشيس /
البدلاء / الفارو فاديلو / ماكسيم جونالونس / كارلوس فيرنانديز / إسماعيل كويبسي / آرون إيسكانديل / ادريان راموس / خوسي أنتونيو مارتينيز
على الجانب غرناطة ينتزع فوزا ثمينًا أمام سيلتا فيجو بعد أن استطاع تحقيق الفوز بهدفين دون رد، بملعب بالايدوس، وحصد الفريق العائد لليجا من جديد انتصاره الثاني على التوالي، ليرتفع رصيده إلى 7 نفاط من أربع مباريات يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف عن برشلونة.
تعادل البلاوجرانا مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يواصل الكتلان نتائجهم السلبية هذا الموسم خاصةً خارج الديار، أمام محليًا يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد أن فاز في لقائين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها.