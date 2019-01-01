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غانا × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة غانا ضد تونس في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في استاد الإسماعيلية

محدث
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2019-07-08T19:19:03Z

20’بينية عن طريق يوسف المساكني في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة، لكن إصطدمت الكرة به وطالت لتصل إلى دفاعات البلاك ستارز

2019-07-08T19:18:00Z

19’مبارك واكاسو أرسل كرة عرضية من الجانب الأييسر تُبعد برأسية ديلان برون 

2019-07-08T19:17:24Z

18’ركنية نفذها توماس بارتي مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها قاسم نوهو برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن ثم أبعدت من الدفاعات

2019-07-08T19:16:18Z

17’اووووووووووووووه... القائم يحرم المنتخب الغاني من هدف محقق

2019-07-08T19:15:33Z

16’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جوردان أيو أبعدت من دفاعات منتخب تونس إلى ركنية

2019-07-08T19:14:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-07-08T19:12:29Z

14’تصويبة عن طريق توماس بارتي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات نسور قرطاج وتحولت إلى منتصف الميدان

2019-07-08T19:12:05Z

13’خطأ لصالح جوردان أيو بعد تدخل من ديلان برون في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-07-08T19:10:53Z

12’كرة ثابتة نفذها مبارك واكاسو مقوسة لداخل المنطقة بيسراه، لكن خروج موفق من الحارس معز حسن الذي أمسك الكرة بثبات، وحكم اللقاء يحتسب خطأ لصالح حارس نسور قرطاج

2019-07-08T19:10:34Z

11’خطأ لصالح توماس بارتي في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أسامة الحدادي

2019-07-08T19:10:19Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-08T19:09:03Z

9’تمريرة بينية عن طريق فرجاني ساسي في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-07-08T19:06:46Z

8’سقوط طه ياسين الخنيسي داخل المنطقة بعد تدخل من أندي يادوم، ومطالبات من لاعبي نسور قرطاج بركلة جزاء، لكن الجنوب إفريقي يقول لاشيء

2019-07-08T19:06:11Z

7’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق توماس بارتي إصطدمت بأقدام فرجاني ساسي وتحولت إلى ركنية

2019-07-08T19:03:38Z

6’ضغط متواصل من لاعبي منتخب تونس في الدقائق الأولى بحثًا عن أول الأهداف

2019-07-08T19:03:05Z

5’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق يوسف المساكني لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس ريتشارد أوفوري

2019-07-08T19:02:26Z

4’خطأ لصالح يوسف المساكني بعد تدخل من صامويل أوسو في منتصف الميدان

2019-07-08T19:01:30Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي في منتصف الميدان

2019-07-08T19:00:52Z

2’منتخب غانا بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب تونس بالزي الأحمر على اليمين

2019-07-08T19:00:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-07-08T18:59:48Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والنشيد الوطني للمنتخبين

تشكيل منتخب تونس

2019-07-08T18:42:18Z

يبدأ المدرب آلان جريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

معز حسن / وجدي كشريدة / ياسين مرياح / ديلان برون / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / يوسف المساكني 

 

تشكيل منتخب غانا

2019-07-08T18:40:56Z

يبدأ المدرب كواسي أبيياه بطريقة 4/4/2 وتضم كلًَا من

ريتشارد أوفوري / عبدالرحمن بابا / أندي يادوم / قاسم نوهو / جون بوي / مبارك واكاسو / توماس بارتي / أفريي أكواه / صامويل أوسو / جوردان أيو / أندريه أيو

 

2019-07-08T18:34:05Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز
Getty Images

2019-07-08T18:32:55Z

تعادل منتخب غانا فى أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية امام منتخب بنين بنتيجة (2-2)، ثم تعادل مع المنتخب الكاميروني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، واستطاع المنتخب الغاني ان ينتصر فى لقائه الأخير امام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة يتصدر منتخب النجوم السوداء المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون وصيف المجموعة بنفس عدد النقاط.

2019-07-08T18:32:45Z

نجح نسور قرطاج فى التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، بعد التعادل مع نظيره المنتخب الموريتاني بدون أهداف، فى ختام مباريات المجموعة الخامسة من البطولة، استطاع المنتخب التونسي ان ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وكانت امام المنتخب الأنجولي فى لقاء الجولة الأولي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة مع منتخب مالي فى الجولة الثانية، وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس وصافة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف منتخب مالي صاحب الصدارة بسبع نقاط

2019-07-08T18:31:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد الإسماعيلية لقاء يجمع بين منتخبي غانا وتونس، في دور الـ16 من كأس الأمم  الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.