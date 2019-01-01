2019-01-13T14:18:28Z
45+1’نهاية الشوط الأول
2019-01-13T14:15:05Z
45’تصويبة عن طريق صلاح اليحيائي من داخل المنطقة اصطدمت الكرة بدفاعات المنتخب الياباني وتحولت إل ركنية، وسط مطالبات من لاعبي المنتتخب العماني بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لاشيء
2019-01-13T14:13:35Z
44’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أحمد مبارك إلى داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-13T14:13:25Z
43’استئناف المباراة الآن
2019-01-13T14:12:37Z
42’سقوط اللاعبين بداعي الإصابة ودخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم
2019-01-13T14:11:46Z
41’خطأ لصالح محسن الغساني بعد تدخل من إندو في منتصف الميدان
2019-01-13T14:11:20Z
40’خمس دقائق متبيفية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب الياباني بهدف دون رد
2019-01-13T14:11:05Z
38’أحمد مبارك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-13T14:10:01Z
37’تصويبة عن طريق ريستيو من خاجر المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فايز الرشيدي
2019-01-13T14:09:05Z
36’خطأ لصالح مايا يوشيدا بعد تدخل من رائد إبراهيم في منطقة دفاعات المنتخب الياباني
2019-01-13T14:08:13Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للساموري بهدفد ون رد
2019-01-13T14:07:53Z
32’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الياباني في منتصف الميدان
جينكي هاراجوتشي يفتتح التسجيل للمنتخب الياباني
2019-01-13T14:06:41Z
من علامة الجزاء30’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جينكي هاراجوتشي قوية على يمين الحارس فايز الرشيدي
اوووووووووووووه..ركلة جزاء للمنتخب الياباني
2019-01-13T14:05:34Z
29’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جازء بعد تدخل من رائد إقبراهيم على قدم جينكي هاراجوتشي داخل المنطقة
2019-01-13T13:57:13Z
26’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني
2019-01-13T13:54:53Z
25’هيروكي ساكاي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-13T13:54:05Z
24’انحصار اللعب في منتصف الميدان وحتى الآن لا يوجد أي فرص محققة في اللقاء
2019-01-13T13:53:26Z
23’خطأ لصالح جينكي هاراجوتشي بعد تدخل من جميل سليم في منتصف الميدان
2019-01-13T13:52:45Z
22’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محسن الغساني لداخل المنطقة، لكن تمركز أكثر من رائع من الدفاعات
2019-01-13T13:52:22Z
21’محسن صالح سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-13T13:50:43Z
20’تصويبة قوية عن طريق ريستيو دوان من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة
2019-01-13T13:49:25Z
19’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوتو ناجاموتو لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فايز الرشيدي
2019-01-13T13:48:28Z
18’خطأ لصالح واتارو إندو بعد تدخل من جميل سليم في منتصف الميدان
2019-01-13T13:48:06Z
17’خطأ لصالح محسن صالح بعد تدخل من جاكو شيباساكي في منتصف الميدان
2019-01-13T13:46:26Z
16’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جميل سليم لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-13T13:46:05Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-13T13:45:45Z
13’رائد صالح سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-13T13:42:29Z
12’كرة عرضية من الجانب الاأيمن عن كريق أحمد مبارك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعت إلى خارج المنطقة
2019-01-13T13:40:20Z
11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني
2019-01-13T13:40:07Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-13T13:39:20Z
9’ركنية نفذها كويا كيتاجاو مقوسة لداخل المنطقة ارتقى تاكومي وحولها برأسية قوية بعيدة عن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-13T13:38:20Z
8’انطلاقة عن طريق تاكومي مينامينو ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها فايز الرشيدي ببراعة وتحولت إلى ركنية
2019-01-13T13:37:20Z
7’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق يوتو ناجاتومو أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-13T13:36:38Z
6’سعد سهيل انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-13T13:36:16Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-13T13:34:22Z
3’بداية هادئة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الياباني
2019-01-13T13:33:59Z
2’عمان بالزي الأحمر على اليسار واليابان بالزي الأازرق على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-13T13:33:08Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل اليابان لمباراة اليوم
2019-01-13T13:25:03Z
يبدأ المدرب هاجيمي موريياسو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منشوشي جوندا / هيروكي ساكاي / واتارو إندو / مايا يوشيدا / يوتو ناجاموتو / تاكيهرو تومياسو / جاكو شيباساكي / كويا كيتاجاوا / ريستيو دوان / جينكي هاراجوتشي / تاكومي مينامينو
إليكم تشكيل عمان لمبارة اليوم
2019-01-13T13:23:25Z
يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منفايز الرشيدي / سعد سهيل / خالد ناصر / محمد صالح / علي سليمان / جارب السعدي / أحمد مبارك / جميل سليم / محسن صالح / رائد إبراهيم / صلاح اليحيائي
2019-01-13T13:16:29Z
أعزائي المتابعبن أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين عمان واليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.