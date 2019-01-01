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طلائع الجيش × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة طلائع الجيش والزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز

محدث
التعليقات()
الزمالك - فرجاني ساسي

2019-02-20T15:52:42Z

21’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية فى إتجاه أحمد جعفر على الجهة اليمنى لكن تدخل معه محمود حمدي والحكم يحتسب خطأ من يمين المنطقة 

2019-02-20T15:51:27Z

20’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح طلائع الجيش بعد تدخل قوي من طارق حامد على محمد رزق

2019-02-20T15:50:36Z

19’ تسديدة قوية من كهربا من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

2019-02-20T15:49:48Z

18’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى محمد رزق الذي سددها فى المرمي لكنها تصل سهلة إلى جنش 

2019-02-20T15:49:01Z

17’ عرضية أرضية من أحمد سمير من الجهة اليسري لكن ابعدها محمود حمدي إلى ركنية لطلائع الجيش

2019-02-20T15:46:33Z

15’ تمريرة من يوسف اوباما من خارج المنطقة لداخل يسار المنطقة إلى إبراهيم حسن الذي سددها فى الشباك الخارجية للمرمي

2019-02-20T15:45:45Z

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمود كهربا لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-20T15:44:47Z

13’ بطاقة صفراء من نصيب إسلام سري بعد تدخل قوي على عبدالله جمعة من الجهة اليسري 

2019-02-20T15:43:32Z

12’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق محمود كهربا لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-02-20T15:43:08Z

11’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إبراهيم ححسن بعد تدخل قوي من عاصم صلاح 

2019-02-20T15:41:16Z

10’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى عاصم صلاح الذي أرسلها عرضية غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-02-20T15:40:46Z

9’ عرضية من أحمد سمير من الجهة اليسري لكن ابعدها محمود عبدالغني إلى ركنية 

2019-02-20T15:40:07Z

8’ تمريرة طولية من إسلام جمال فى إتجاه أحمد سمير على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-02-20T15:39:04Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه كهربا على حدود المنطقة ومحاولة إستلام الكرة لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-20T15:37:39Z

5’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله جمعة لداخل المنطقة تلقاها كهربا بلمسة تضع يوسف أوباما امام المرمي لكنه سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-02-20T15:35:16Z

4’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-02-20T15:34:52Z

3’ توقف اللقاء لسقوط إسلام جمال ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-20T15:33:36Z

2’ عرضية من أحمد سمير من يسار المنطقة تلقاها إسلام جمال وسددها فى المرمي لكن امسكها الحارس محمود جنش بثبات 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-02-20T15:10:32Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب 

البدلاء / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / أيمن حفني / عمر السعيد / محمد عبدالسلام / حميد أحداد 

التشكيل الرسمي لطلائع الجيش

2019-02-20T15:07:37Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد بسام / إسلام سري / أحمد سامي / خالد سطوحي / عاصم صلاح / إسلام جمال سليمان / محمد رزق / أحمد سمير / ريتشارد بورو / كريم طارق / أحمد جعفر 

البدلاء / يوسف محمد يوسف / مصطفي الزناري / محمد عادل جمعة / تالا نداي / محمد شعبان محمود / شيكاتارا / فرانك نجونجا 

2019-02-19T22:21:12Z

حيث يدخل فريق الزمالك المباراة وهو معتلي الصدارة برصيد 51 نقطة، بعت تغلبه على إنبي فى الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، بينما يدخل طلائع الجيش وهو فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية امام الفارس الأبيض لتحسين موقعه في جدول الترتيب

2019-02-19T22:21:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فريق الزمالك، على ملعب “ستاد الجيش”  بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.