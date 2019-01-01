⏱ | د " 15 .. الشوط الأول #الجيش_الزمالك 0 - 0 #دوري_We pic.twitter.com/hfMylLyPaR— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
الزمالك - ط. الجيش pic.twitter.com/KqpVB2sSww
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/944kLb1xDF— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / محمود عبدالعزيز / أيمن حفني / عمر السعيد / محمد عبدالسلام / حميد أحداد
التشكيل الرسمي لطلائع الجيش
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد بسام / إسلام سري / أحمد سامي / خالد سطوحي / عاصم صلاح / إسلام جمال سليمان / محمد رزق / أحمد سمير / ريتشارد بورو / كريم طارق / أحمد جعفر
البدلاء / يوسف محمد يوسف / مصطفي الزناري / محمد عادل جمعة / تالا نداي / محمد شعبان محمود / شيكاتارا / فرانك نجونجا