نهاية المباراة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔴 الأهلي 2
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ZWZpOf7oRf
🔴 الأهلي 2— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/BTSikbeopM
علي معلول يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي
وصف الهدف88’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية ورائعة من علي معلول من خارج المنطقة تسكن الشباك بنجاح
جووووول معلول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔴 الأهلي 2
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ifipjraLKB
86’ عرضية خطيرة من رمضان صبحي من الجهة اليمنى تلقاها وليد ازارو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي
التبديل الثالث فى صفوف النادي الاهلي
التبديل الثاني فى صفوف النادي الأهلي
التغيير الثانى لصالح الأهلي!— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
↙️ أجايى
↗️ حمدى فتحى#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/EWkwduTpz0
🔴 الأهلي 1— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/hVLS9tKWqg
ق 72 : صالح جمعة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔴 الأهلي 1
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ybCF2JdWxb
التبديل الثاني لطلائع الجيش
علي معلول يهدر ركلة الجزاء
ركلة جزاء للنادي الأهلي
🔴 الأهلي 1— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔵 طلائع الجيش 1
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/5YMap14OQM
إسلام جمال يسجل هدف التعادل لطلائع الجيش
وصف الهدف56’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من إسلام جمال على يسار الحارس محمد الشناوي
التبديل الاول فى صفوف طلائع الجيش
التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي
🔄 التغيير الأول لصالح الأهلي!— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
↙️ حسين الشحات
↗️ جيرالدو#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/C5saOzlDL2
انطلاق الشوط الثانى— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔴 الأهلي 1
🔵 طلائع الجيش 0
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/pIC2KSbs8J
وليد أزارو يفتتح التسجيل للأهلي
وصف الهدف45+2’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من صالح جمعة فى إتجاه جيرالدو على حدود المنطقة مع خروج الحارس محمد بسام يمررها جيرالدو برأسية من امام الحارس تضع وليد أزارو منفردا بالمرمي الخالي ليسددها فى المرمي بنجاح
جووول أزارو— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🔴 الأهلي 1
🔵 طلائع الجيش 0
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/BrQ5sEmHyQ
هجمة خطيرة للنادي الاهلي
أوووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من أزارو
⚽️ الأهلي(0-0 ) طلائع الجيش— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/E04MqKJQxC
تسديدة قوية من صالح جمعة
⚽️ #الأهلي VS طلائع الجيش— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ppI5xaRLjO
بطاقة صفراء من نصيب خالد سطوحي
بداية المباراة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١ مايو ٢٠١٩
⚽️ #الأهلي VS طلائع الجيش
🏆#بطولة_الدوري_العام#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/FDjqL3wzwG
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمرو السولية / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو
تشكيل فريقنا امام طلائع الجيش 📝 #YallaYaAhly pic.twitter.com/80j67EjAcI— Al Ahly SC (@AlAhly) ١ مايو ٢٠١٩
البدلاء / جونيور أجاي / هشام محمد / محمد هاني / على لطفي / رامي ربيعة / وليد سليمان / حسين الشحات
التشكيل الرسمي لطلائع الجيش
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد بسام / أحمد سامي / على الفيل / إسلام جمال / خالد سطوحي / محمد أبو المجد / محمد رزق / أحمد سمير / تالا نداي / فرانك نجونجا
البدلاء / مصطفي شعبان محمود / أحمد جعفر / كريم طارق / إسلام جمال سليمان / أحمد كابوريا / شيكاتارا / ريتشارد بورو
كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.
يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وذلك في لقاء الجولة 30 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..