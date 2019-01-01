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طلائع الجيش × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة طلائع والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()
أحمد فتحي

2019-05-01T18:48:21Z

90+1’ تسديدة قوية من وليد سليمان من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

علي معلول يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي

2019-05-01T18:47:37Z

وصف الهدف

88’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية ورائعة من علي معلول من خارج المنطقة تسكن الشباك بنجاح 
 

2019-05-01T18:47:26Z

87’ جووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني للنادي الأهلي عن طريق علي معلول 

2019-05-01T18:47:12Z


86’ عرضية خطيرة من رمضان صبحي من الجهة اليمنى تلقاها وليد ازارو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-01T18:46:59Z

85’ عرضية خطيرة من رمضان صبحي من الجهة اليمنى تلقاها وليد ازارو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-01T18:46:46Z

84’ تسديدة قوية من وليد سليمان في إتجاه المرمي لكن أمسكها الحارس محمد بسام على مرتين 

2019-05-01T18:46:30Z

83’ ركنية للنادي الأهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الثالث فى صفوف النادي الاهلي

2019-05-01T18:45:57Z

82’ دخول وليد سليمان وخروج ياسر إبراهيم 

2019-05-01T18:35:56Z

81’ محاولات من لاعبي الأهلي للبحث عن هدف التقدم لكن دون خطورة على المرمي 

2019-05-01T18:34:48Z

80’ تمريرة طولية من صالح جمعة على الجهة اليمنى تلقاها وليد أزارو وارسلها عرضية فى إتجاه أجاي الذي سددها على الطائر لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-05-01T18:33:46Z

79’ تمريرة ثنائية بين فتحي وجونيور أحاي لكها طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-05-01T18:32:46Z

78’ خطأ لصالح طلائع الجيش ضد جونيور أجاي

2019-05-01T18:26:45Z

73’ بطاقة حمراء من نصيب تالانداي بعد إشتباكه مع صالح جمعة 

2019-05-01T18:26:10Z

72’ ضغط متقدم من لاعبي الاهلي لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-05-01T18:24:47Z

69’ تمريرة طولية خطيرة تضع على معلول منفردا يالمرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-05-01T18:23:09Z

68’ تمريرة طولية في إتجاه علي معلول لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-05-01T18:20:49Z

67’ عرضية أرضية خطيرة من حسين الشحات تلقاها عمرو السولية بتسدية قوية للغاية مرت اعلي المرمي 

التبديل الثاني لطلائع الجيش

2019-05-01T18:19:22Z

66’ دخول كريم طارق وخروج محمد ابو المجد

علي معلول يهدر ركلة الجزاء

2019-05-01T18:18:25Z

65’ تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة سيئة للغاية في منتصف المرمي يتصي لها الحارس محمد بسام 

ركلة جزاء للنادي الأهلي

2019-05-01T18:16:38Z

63’ الحكم يحتب ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد تجخل قوي من تالا نداي على احمد فتحي

2019-05-01T18:15:46Z

62’ بطاقة صفراء من نصيب وليد أزارو بعد إعتراضه على حكم اللقاء 

2019-05-01T18:15:09Z

61’ تنفيذ الخطأ من مصطفي محمد بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-01T18:13:51Z

59’ خطأ لصالح طلائع الجيش من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من احمد فتحي على تالا نداي

2019-05-01T18:11:53Z

58’ تمريرة خطيرة فى إتجاه علي معلول لداخل يسار المنطقة ليتدخل معه الفاع بقوة والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-05-01T18:11:08Z

57’ تمريرة طولية خطيرة منة أحمد سمير فى إتجاه تالانداي لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

إسلام جمال يسجل هدف التعادل لطلائع الجيش

2019-05-01T18:08:32Z

وصف الهدف

56’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من إسلام جمال على يسار الحارس محمد الشناوي 

2019-05-01T18:08:01Z

55’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لطلائع الجيش عن طريق إسلام جمال 

2019-05-01T18:07:01Z

54’ أوووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة لطلائع الجيش بعد تدخل قوي من أيمن أشرف على مصطفي محمد 

2019-05-01T18:05:32Z

53’ بطاقة صفراء من نصيب إسلام جمال وياسر إبراهيم للإشتباك المتبادل 

2019-05-01T18:05:07Z

52’ تشابك بالأيدي بين إسلام جمال وياسر إبراهيم والحكم يوقف اللقاء 

2019-05-01T18:03:58Z

50’ إنطلاقة من احمد سمير من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

التبديل الاول فى صفوف طلائع الجيش

2019-05-01T18:01:33Z

47’ دخول إسلام جمال وخروج خالد سطوحي 

2019-05-01T17:39:02Z

45+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

وليد أزارو يفتتح التسجيل للأهلي

2019-05-01T17:36:38Z

وصف الهدف

45+2’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من صالح جمعة فى إتجاه جيرالدو على حدود المنطقة مع خروج الحارس محمد بسام يمررها جيرالدو برأسية من امام الحارس تضع وليد أزارو منفردا بالمرمي الخالي ليسددها فى المرمي بنجاح 

2019-05-01T17:36:04Z

45+1’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، والهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق وليد أزارو 

2019-05-01T17:35:45Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2019-05-01T17:35:07Z

45’ تنفيذ الخطأ من أحمد سمير بعرضية لداخل المنطقة أمسكها محمد الشناوي على مرتين 

2019-05-01T17:34:33Z

44’ خطأ لصالح محمد ابو المجد بعد تدخل قوي من عمرو السولية 

2019-05-01T17:33:37Z

43’ تسديدة قوية للغاية من حمدي فتحي من خارج المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد بسام ببراعة 

2019-05-01T17:32:19Z

42’ تنفيذ الركنية بعرضية من معلول لداخل المنطقة تصل إلى حمدي فتحي الذي سددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس محمد بسام 

هجمة خطيرة للنادي الاهلي

2019-05-01T17:31:15Z

41’ تمريرة خطيرة من صالح جمعة إلى وليد ازارو الذي هيأ الكرة امام علي معلول داخل يسار المنطقة ليسددها معلول ويبعدها الدفاع لترتد امام جيرالدو الذي سددها فى المرمي لكن ابعدها أحمد سمير من علي خط المرمي 

2019-05-01T17:30:41Z

40’ عرضية من رمضان صبحي من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-05-01T17:30:04Z

39’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

2019-05-01T17:26:54Z

38’ محاولة المرور من رمضان صبحي من الجهة اليسري لكن استخلصها خالد سطوحي بنجاح 

2019-05-01T17:26:00Z

35’ خطأ لصالح الجيش بعد تدخل قوي من جيرالدو على أحمد سمير فىى المنطقة الدفاعية 

2019-05-01T17:25:26Z

35’ عرضية من صالح جمعة من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

أوووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من أزارو

2019-05-01T17:24:12Z

34’ تسديدة قوية من وليد أزارو من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-05-01T17:22:34Z

32’ بطاقة صفراء من نصيب تالا نداي بعد تدخل قوي على أيمن أشرف

2019-05-01T17:19:42Z

29’ تمريرة من خارج المنطقة عن طريق عمرو السولية فى إتجاه وليد أزارو لكن خروج رائع من الحارس محمد بسام وأنسمكها بثبات 

2019-05-01T17:18:52Z

28’ خطأ للنادي الاهلي بعد تدخل قوي من محمد ابوالمجد على أيمن أشرف 

2019-05-01T17:17:27Z

27’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النادي الاهلي على حدود منطقة جزاء الفريق العسكري

تسديدة قوية من صالح جمعة

2019-05-01T17:15:17Z

25’ تنفيذ الخطأ من صالح جمعة بتسديدة رائعة فى إتجاه المرمي لكنها تصطدم فى القائم ثم ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-05-01T17:14:29Z

24’ خطا لصالح الأهلي بعد تدخل قوي من خالد سطوحي على رمضان صبحي من على يسار المنطقة 

2019-05-01T17:13:31Z

23’ عرضية من محمد رزق لداخل المنطقة فى إتجاه أحمد سامي الذي تدخل بقوة مع الشناوي والحكم يشير بوجود خطأ للنادي الاهلي

2019-05-01T17:12:21Z

22’ إنطلاقة من صالح جمعة من الجهة اليسري لكن ابعدها على الفيل غلى ركلة ركنية 

2019-05-01T17:11:25Z

21’ ضغط قوي من لاعبي النادي الأهلي على دفاعات طلائع الجيش 

2019-05-01T17:10:07Z

20’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد بسام من منطقة الخطورة 

2019-05-01T17:09:30Z

18’ عرضية من أحمد فتحي من الجهة اليمنى تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية 

2019-05-01T17:07:57Z

17’ تمريرة ثنائية بين علي معلول ورمضان صبحي من الجهة اليسري لكنها طالت من امام علي معلول لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-05-01T17:06:57Z

16’ تمريرة طولية من علي الفيل في إتجاه مصطفي محمد الذي إستلم الكرة وسددها باليمني لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-05-01T17:03:52Z

14’ إنطلاقة من وليد أزارو فى مواجهة الحارس محمد بسام لكنه مررها إلى صالح جمعة الذي حاول التوغل فى قلب المنطقة لكن استخلصها الدفاع من امام بنجاح

2019-05-01T17:03:17Z

13’ عرضية من رمضان صبحي من خارج المنطقة فى إتجاه وليد أزارو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب خالد سطوحي

2019-05-01T17:00:59Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من خالد سطوحي  على رمضان صبحي فى منتصف الميدان

2019-05-01T17:00:14Z

10’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء ومحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-05-01T16:59:08Z

8’ عرضية من جيرالدو من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة عن وليد أزارو 

2019-05-01T16:57:31Z

7’ تمريرة طولية رائعة من صالح جمعة فى إتجاه أحمد فتحي على الجهة اليمنى ليمررها إلى جيرالدو على حدود المنطقة ومحاولة التسديد من جيرالدو لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-05-01T16:56:26Z

6’ تمريرة طولية من صالح جمعة فى إتجاه احمد فتحي على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع برأسية إلى الحارس محمد بسام 

2019-05-01T16:55:18Z

5’ ضغط متقدم من لاعبي النادي الاهلي على دفاعات طلائع الجيش 

2019-05-01T16:53:34Z

3’ عرضية من علي معلول لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام رمضان صبحي ليسددها على الطائر من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-01T16:52:15Z

2’ تمريرة طولية من عمرو السولية فى إتجاه جيرالدو داخل المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرة ليستخلصها الدفاع من امامه وتصل سهلة إلى الحارس محمد بسام 

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-05-01T16:06:29Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / أحمد فتحي / أيمن أشرف / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمرو السولية / حمدي فتحي / جيرالدو / صالح جمعة / رمضان صبحي / وليد أزارو 

البدلاء / جونيور أجاي / هشام محمد / محمد هاني / على لطفي / رامي ربيعة / وليد سليمان / حسين الشحات 

التشكيل الرسمي لطلائع الجيش

2019-05-01T16:04:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد بسام / أحمد سامي / على الفيل / إسلام جمال / خالد سطوحي / محمد أبو المجد / محمد رزق / أحمد سمير / تالا نداي / فرانك نجونجا 

البدلاء / مصطفي شعبان محمود / أحمد جعفر / كريم طارق / إسلام جمال سليمان / أحمد كابوريا / شيكاتارا / ريتشارد بورو 

2019-05-01T15:56:31Z

كانت بداية طلائع الجيش هذا الموسم سيئة إلى حدٍ كبير، لكنه استفاق في الفترة الأخيرة وابتعد كثيراً عن مراكز الهبوط، وهو الآن في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مبارايات، وتعادل في 10، وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة.

2019-05-01T15:56:19Z

يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، وذلك في لقاء  الجولة 30 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

2019-05-01T15:55:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش في استاد الجيش، وذلك في الجولة 31 من الدوري المصري 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.