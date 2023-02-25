مباشرضمك والنصر: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
بث مباشر: شاهد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23
- -
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
ضمك - النصر
الأحد 25 فبراير 2023،
18:30 السعودية، 17:30 مصر
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز
Shahid
- -
صافرة النهاية
- -
66' هدف ملغي لرونالدو بسبب وجوده في حالة تسلل
- -
58' تسديدة قوووية من ماشاريبوف ولكن الكرة تمر بجوار القائم
- -
فررررصة خطيرررة للنصر
55' تمريرة رائعة بإتجاه عبد الرحمن غريب، الذي ينطلق ويمرر لسامي النجعي، الذي يعيد الكرة له وتسديدة قووية ولكنها تعلو المرمى
- -
خطيررررررة للنصر
52- مرتدة للنصر، رونالدو ينطلق ويمرر إلى عبد الرحمن غريب الذي يعيد الكرة له، رونالدو يسدد! ولكن زغبة يتصدى لها
- -
بداية الشوط الثاني
- -
نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هاتريك للدون والثالث للنصر
45' مرتدة للنصر السعودي، عبد الرحمن غريب يمرر إلى أيمن يحيى الذي يمهد الكرة لرونالدو على طبق من ذهب، قبل أن يسدد الدون الكرة في المرمى
- -
خطييررررررررة من النصر
36' ركنية للنصر، الكرة تصل إلى جوستافو ورأسية قووية ولكن زغبة يتصدى لها
- -
30' رأسية من لاعب ضمك ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
- -
28' تسديدة قووووية من رونالدو ولكن الكرة عالية عن المرمى
- -
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يضاعف النتيجة للنصر
23' رونالدو يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقووووة على يمين زغبة، محرزًا الهدف الثاني للنصر
- -
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رونالدو يسجل الأول للنصر
17' رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر بعد أن سدد ركلة الجزاء بقوووة على يمين الحارس مصطفى زغبة
- -
رررررركلة جزاء للنصر
16' الحكم يقرر احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، ويمنح بطاقة صفراء للمدافع مروان شافعي
- -
أووووووووه الهدف الأول يضيع من النصر
13' عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى عبد الرحمن غريب الذي يمهدها إلى النجعي الذي يسدد الكرة قووية ولكن الشافعي يعترضها، مع مطالبات بركلة جزاء لأن يد مدافع ضمك تحركت
- -
سيطرة من النصر
10' النصر يستحوذ على الكرة في بداية المباراة ولكن دون خطورة على مرمى ضمك
- -
انطلاق المباراة