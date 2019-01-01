يدخل الاتحاد هذه المباراة بعد تعادله امام العهد اللبناني فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوزًا كبيراً بنتيجة (3-0)، وبهذه النتيجة يخطف النمور بطاقة التأهل الى دور الـ16 من البطولة العربية، اما فى الدوري يدخل الاتحاد فى المركز السابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب الرائد بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، حيث تأجلت مباراته امام التعاون، المقرر اقامتها يوم السبت لتعارضها مع مباراة العهد اللبناني بالبطولة العربية