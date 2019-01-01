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شيفيلد يونايتد × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

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تشكيلة شيفيلد يونايتد

2019-09-28T10:57:10Z

(3-5-2)

يدخل كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مُعتمداً على طريقة (3-5-2) وبتشكيلة تضم كلً من (دين هندرسون / جاك أوكونيل، جون إجان، كريس باشام / إيندا ستيفينز، جون فليك، أوليفر نوروود، جون لوندسترام، جورج بالدوك / كالوم روبينسون، أوليفر مكبورني)

تشكيل ليفربول

2019-09-28T10:53:34Z

(4-3-3)

يدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (أدريان / ترينت أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون، فابينيو، جيورجينهو فاينالدوم / محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني)

2019-09-28T10:47:56Z

سيقود ساحة المباراة الحكم الدولي أنتوني تايلور، كما يمكنكم مُتابعة المباراة بشكل مرئي على القناة الفضائية الخاصة بي ان سبورتس اتش دي 11 "beIN SPORTS HD 11"

2019-09-28T00:38:59Z

يحتل الريدز صدارة الدوري حتى الآن برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسية، وبالطبع يسعى أبنا يورجن كلوب لمواصلة تحقيق الفوز والإبتعاد أكثر وأكثر بالصدارة، في حين يحتل شيفيلد سيتي المركز العاشر برصيد 8 نقاط، وهو بالطبع مركز جيد بالنسبة لفريق صاعد حديثاً إلى البريميرليج.

2019-09-28T00:38:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد بملعب برامول لين في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية المُباشرة، أحمد جمال.
 