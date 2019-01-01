(4-3-3)

يدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (أدريان / ترينت أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون، فابينيو، جيورجينهو فاينالدوم / محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني)