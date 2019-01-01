يقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلاًمن فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط