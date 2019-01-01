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شبيبة الساورة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة شبيبة الساورة الجزائري والأهلي المصري، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا

محدث
التعليقات()

2019-01-18T19:29:14Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق زيري حمار لداخل المنطقة لمسكها الحارس محمد الشناوي بثبات 

2019-01-18T19:27:37Z

25’ عرضية من الجهة اليسري لداخل المنطقة لشبيبة الساورة تلقاها سيد على يحي شريف برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-18T19:25:59Z

23’ إنطلاقة من محمد هاني من الجهة اليمنى وتمريرة  فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-18T19:24:42Z

22’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين لاتشكل خطورة على المرمي 

2019-01-18T19:22:30Z

20’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-18T19:20:56Z

19’ تمريرات متبادلة بين لاعبي شبيبة الساورة فى منتصف الميدان 

2019-01-18T19:19:45Z

18’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من على معلول لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-18T19:19:13Z

17’ خطأ لوليد سليمان من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من كوناتي 

2019-01-18T19:18:07Z

16’ إنطلاقة من رمضان صبحي من على حدود المنطقة ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-01-18T19:15:32Z

14’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات تنتهي بتمريرة فى إتجاه وليد سليمان لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-18T19:14:44Z

13’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق حسين الشحات الذي أرسلها عرضية تلقاها رمضان صبحي من الجهة اليسري بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-18T19:13:57Z

12’ تنفيذ الخطأ من إبراهيم بيكاكتشي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطروة

2019-01-18T19:13:26Z

11’ خطأ من الجهة اليمنى لشبيبة الساورة بعد تدخل قوي من أيمن أشرف على إبراهيم فرحي 

2019-01-18T19:12:34Z

10’ تمريرات بين لاعبي النادي الاهلي على حدود المنطقة لمحاولة إختراق المنطقة والبحث عن ثغرة فى دفاعات الفريق الجزائري

2019-01-18T19:10:28Z

7’ تمريرة طولية من الحاج يوسفا كوناتي فى إتجاه يحي شريف على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-18T19:09:23Z

6’ خطا للفريق الجزائري من الجهة اليسري تنفذ بعرضية مقوسة لداخل المنطقة من زيري حمار تلقاها يوسفا كوناتي برأسية لكن امسكها الحارس محمد الشناوي بثبات 

2019-01-18T19:08:05Z

5’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي 

2019-01-18T19:07:39Z

4’ توقف اللقاء لسقوط عبد الرؤوف ناتيشي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-18T19:06:23Z

3’ ركنية لشبيبة الساورة الجزائري تنفذ بعرضية من زيري حمار بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد حامية بتسديدة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-18T19:05:47Z

2’ إنطلاقة  من يحي الشريف من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها على معلول بنجاح 

بدلاء / النادي الاهلي

2019-01-18T18:57:36Z

تضم كلامن

ناصر ماهر / محمد شريف / شريف أكرامي / حمدي فتحي / جونيور أجاي / أحمد حمودي / ميدو جابر

بدلاء نادي شبيبة الساورة

2019-01-18T18:54:30Z

تضم كلامن

مصطفي دياليت / حمزة زيدي / أمين لحمري / محمد الهادي بولعويدات / خالد بوقاسم / توماس أوليموينجو / محمد وليد تيبوتني

تشكيل الاهلي المصري لمباراة اليوم

2019-01-18T18:52:27Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / حسين الشحات / رمضان صبحي / وليد سليمان 

تشكيل شبيبة الساورة الجزائري

2019-01-18T18:50:33Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

عبدالرؤوف ناتيشي / نصر الدين خالد / فاتح طالا / الحاج يوسفا كوناتي / إبراهيم الخليل بيكاكتشي / عادل بوشيبة / إبراهيم فرحي / ميسالا مرباح / محمد حامية / سيد على يحي شريف / زيري حمار 

2019-01-18T01:05:40Z

يقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلاًمن فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط

2019-01-18T01:05:30Z

يدخل الأهلي ساعياً عن الفوز الثاني له في دور المجموعات أمام الفريق الجزائري، بعدما حقق الفريق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب

2019-01-18T01:05:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل النادي الاهلى ضيفاً على نظيره شبيبة الساورة الجزائري، على ملعب “20 أغسطس” ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 