90+2’نهاية المباراة
🏁 نهاية المباراة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
سيلتا 1-3 ريال مدريد
⚽ د.12 @Benzema
⚽ د.61 @ToniKroos
⚽ د80 @Lucasvazquez91
⚫ د.1+90 Losada#هلا_مدريد | #Emirates pic.twitter.com/84pdyW0Yxy
إيكر لوسادا يسجل هدف تقليص النتيجة لسيلتا فيجو
بتصويبة من داخل المنطقة90’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بابي شيخ في إتجاه إيكر لوسادا المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا
85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال ريال مدريد متقدم بثلاثية دون رد
تبديل في صفوف ريال مدريد
ريال مدريد يقتل المباراة بهدف ثالث
عن طريق لوكاس فاسكيز80’الهدف جاء بعد عدة تمريرات مميزة بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود المنطقة وصلت في الأخيرة أمام لوكاس فاكسيز داخل يمين المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها بباطن القدم على يمين الحارس روبن بلانكو
تبديل في صفوف ريال مدريد
تبديل في صفوف ريال مدريد
تونس كروس يضيف الثاني بشكل رائع
بعد تصويبة صاروخية من خارج المنطقة
62’الهدف جاء بعد تصويبة صاروخية رائعة من خارج المنطقة عن طريق توني كروس إصطدمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس روبن بلانكو
⚽ د.61 جوووووووول جووووووول جووووول @ToniKroos!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
سيلتا 0-2 ريال مدريد #هلا_مدريد pic.twitter.com/loSB6m6c6Z
45+3’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول.— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
سيلتا فيغو 0-1 ريال مدريد
⚽ د.12 كريم @Benzema#هلا_مدريد pic.twitter.com/FPgXB8djBV
هدف ملغي لسيلتا فيجو بداعي التسلل
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
بعد أسيست رائع من جاريث بيل
12’الهدف جاء بعد كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة ثم سددها سكنت شباك الحارس روبن بلانكو
⚽ د.12 جوووووووول جووووووول جووووول @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
سيلتا فيغو 0-1 ريال مدريد #هلا_مدريد pic.twitter.com/jHeGQsZxjE
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
▶️ بداية المباراة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
سيلتا فيغو 0-0 ريال مدريد #هلا_مدريد pic.twitter.com/SfwCBoCtkD
تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / ألفارو أودريوزولا / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور
📋 تشكيل ريال مدريد امام @RCCelta! #هلا_مدريد pic.twitter.com/kbaYyjiQd2— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 17, 2019
تشكيل سيلتا فيجو
يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
روبن بلانكو / كيفين فازكيس / نيستور أراوجو / دافيد كوستاس / لوكاس أولازا / برايس مينديز / ستايسلاف لوبتكا / فران بيلتران / دينيس سواريز / جابريال فيرنانديز / ياجو اسباس
💙 OS NOSOS! 💙— RC Celta (@RCCelta) August 17, 2019
XI CELTA | Rubén, Kevin, Costas, Araujo, Olaza, Beltrán, Lobotka, Brais Méndez, Denis Suárez, Iago Aspas, Toro Fdez.#CeltaRealMadrid #IstoVaiDeCorazón pic.twitter.com/NRfui1vkL5
على الجانب الآخر، انهي سيلتا فيجو الموسم الماضي فى المركز الـ18 برصيد 41 نقطة ، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة حقق الفوز في عشر مباريات وخسر فى 17 مباراة وتعادل في 11 مواجهة، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط فى أولي مباراته امام الميرنجي
يخوض الميرنجي أولي مبارياته فى الدوري الإسباني ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث خاض الملكي فترة أعداد قوية خاض من خلالها 7 مباريات ودية، وكانت امام بايرن ميونخ، آرسنال، أتلتيكو مدريد، توتنهام، فنربخشة، سالزبورج، ثم روما،
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب بالايدوس مباراة تجمع بين سيلتا فيجو وريال مدريد، وذلك في في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.