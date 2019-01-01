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سيلتا فيجو × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة سيتا فيجو ضد برشلونة في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty

2019-05-04T19:29:17Z

43’تصويبة قوية عن طريق ماكسيمليانو جوميز من داخل المنطقة إصطدمت بصامويل أومتيتي ثم وصلت أمام رياض بوديبوز الذي سددها إصطدمت بدفاعات برشلونة وتحولت إلى ركنية

2019-05-04T19:27:53Z

42’موسى واجو سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها روبن بلانكو ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-04T19:26:55Z

41’مالكوم أرسل كرة عرضية بيسراه من الجهة اليمنى لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيلتا فيجو

2019-05-04T19:26:27Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-04T19:25:36Z

39’خطأ لصالح آرثور بعد تدخل من أوكاي يوكوسلو في منتصف الميدان

2019-05-04T19:24:25Z

38’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رياض بوديبوز أقوى من اللازم ومرت من أمام الجميع لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-04T19:22:48Z

37’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة

2019-05-04T19:22:17Z

36’موسى واجو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من جوستافو كابرال إلى خارج المنطقة

2019-05-04T19:21:30Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T19:20:34Z

34’رياض بوديبوز نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من ياسبر سيليسين إلى ركنية

2019-05-04T19:19:01Z

33’ماكسيمليانو جوميز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات برشلونة إلى ركنية

2019-05-04T19:18:29Z

32’بطاقة صفراء من نصيب سفيان بوفال بعد تدخل على ريكارد بيوج في منتصف الميدان

2019-05-04T19:17:39Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ياجو اسباس لداخل المنطقة في إتجاه جوميز، لكن طالت عليه ووصلت إلى الحارس ياسبر

2019-05-04T19:16:20Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T19:13:16Z

27’خطأ لصالح ماكسيمليان وجوميز بعد تدخل من صاميول أومتيني في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-04T19:12:19Z

25’ركنية نفذها هوجو مالو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت بقبضة اليد من ياسبر سيليسين إلى خارج المنطقة

2019-05-04T19:11:51Z

24’هوجو مالو انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بتوماس فيرمايلين وتحولت إلى ركنية

2019-05-04T19:10:54Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي سيتا فيجو في منتصف الميدان

2019-05-04T19:08:57Z

22’موسى واجو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيلتا فيجو

2019-05-04T19:07:44Z

21’مالكوم سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-04T19:07:11Z

20’كارلس ألينا سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T19:04:51Z

19’مباراة هادئة حتى الآن ولا يوجد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

2019-05-04T19:04:10Z

18’لاعبي برشلونة يمتلكون الكرة في منتصف الميدان، لكن دون خطورة على مرمى روبن بلانكو

2019-05-04T19:02:45Z

17’تمررة بينية عن طريق أوكاي يوكوسلو في إتجاه ماكسيمليانو جوميز، لكن لم يحسن إستقبال الكرة  وطالت عليه ثم وصلت إلى الحارس ياسبر

2019-05-04T19:02:14Z

16’خطأ لصالح آرثور بعد تدخل من جوميز في منتصف الميدان

2019-05-04T19:01:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال برشلونة مستحوز على مجريات اللقاء دون خطورة على مرمى سيلتا فيجو

2019-05-04T19:01:07Z

13’تمريرة بينية عن طريق ألينا في إتجاه مالكوم المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-05-04T18:59:31Z

12’خطأ لصالج ياجو اسباس بعد تدخل من توماس فيرمايلين في منتصف الميدان استحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-04T18:57:54Z

11’مباراة هادئة منذ انطلاقها ولاعبي برشلونة مستحوزون على مجريات اللقاء

2019-05-04T18:56:50Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T18:54:38Z

9’ماكسيمليانو جوميز تلقى تمريرة بينية طويلة من الحارس روبن بلانكو وضعته داخل المنطقة ثم سدد كرة من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T18:52:48Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق موسى واجي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات سيلتا فيجو

2019-05-04T18:52:24Z

7’يبدو أن عثمان ديمبيلي غير قادر على إستكمال المباراة والتغيير قادم

2019-05-04T18:52:09Z

6’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T18:51:57Z

5’سقوط اللاعب عثمان ديمبيلي بداعي الإصابة

2019-05-04T18:50:53Z

4’إصابة مبكرة للاعب برشلونة

2019-05-04T18:50:16Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان

2019-05-04T18:49:55Z

2’سيلتا فيجو بالزي الأزرق السماوي على اليسار وبرشلونة بالزي الأساسي الأزرق والأحمر على اليمين

2019-05-04T18:49:47Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-05-04T18:25:42Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

ياسبر سيليسين / جان توديبو / توماس فيرمايلين / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / مالكوم فيليبي / آرثور / موسى واجي ريكارد بيوج / كيفن برنس بواتينج / عثمان ديمبيلي

 

إليكم تشكيل سيلتا فيجو لمباراة اليوم

2019-05-04T18:24:04Z

يبدأ المدرب فران اسكريبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روبن بلانكو / هوجو مالو / لوكاس أزولازا / جوستافو كابرال / نيستور أراوجو / سفيان بوفال / رياض بوديبوز / أوكاي يوكوسلو / ستانيسلاف لوبتكا / ماكسيمليانو جوميز / ياجو اسباس

 

2019-05-04T18:21:34Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه مارتينيز

2019-05-04T18:21:26Z

يأتي فريق سيلتا فيجو في المراكز الأخيرة في جدول الترتيب وبالتحديد في المركز الخامس عشر، برصيد 37 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط  عن فياريال صاحب المركز الرابع عشر، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليجانيس، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 35 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في عشر، وخسر 16 لقاء.

2019-05-04T18:21:03Z

قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان قد حسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لها مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.

2019-05-04T18:20:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة على ملعب بالايدوس، في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال