قطع البلاوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب كامب نو، أما في الدوري فكان قد حسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، بعدما حصدوا 83 نقطة، وتبقى لها مبارتين فقط في الليجا أمام خيتافي وإيبار في الجولة الأخيرة، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.