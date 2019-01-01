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سموحة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وسموحة، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20،علي ملعب برج العرب

محدث
التعليقات()

2019-09-23T16:21:39Z

45+2’ استئناف المباراة من جديد، الكرة بحوزة لاعبي النادي الأهلي في منتصف الميدان

2019-09-23T16:20:59Z

45+1’ توقف اللقاء لإصابة الكاميروني رونالد وانجا لاعب سموحة ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-09-23T16:19:47Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-09-23T16:17:44Z

43’ محاولة التوغل من جونيور أجاي من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-09-23T16:16:24Z

42’ تمريرة طولية من إيمن أشرف فى إتجاه جونيور اجاي لكنها أقوي من اللازم تصل سهلة إلى الحارس هاني سليمان 

2019-09-23T16:14:52Z

41’ ضغط متقدم من لاعبي سموحة لمحاولة البحث عن هدف التتعادل 

2019-09-23T16:14:01Z

40’ ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من إسلام جمال تلقاها المدافع محمود عزت وسددها برأسية قوية ابعدها الشناوي ومن ثم يبعدها الدفاع إلى رمية تماس

هجمة خطيرة لسموحة

2019-09-23T16:13:03Z

39’ خطأ من حمدي فتحي بعد تمريرة قصيرة إلى الخلف استخلصها إسلام جمال وإنطلق بها على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية لكن ابعدها الشناوي ببراعة إلى ركنية 

تبديل أول فى صفوف النادي الأهلي

2019-09-23T16:11:55Z

38’ دخول جونيور أجاي وخروج مروان محسن 

2019-09-23T16:11:23Z

37’ تمريرات بين أقدام لاعبي سموحة فى منتصف الميدان 

2019-09-23T16:10:48Z

36’ إستئناف المباراة من جديد بعد خروج مروان محسن مصابًا 

2019-09-23T16:08:28Z

34’ توقف اللقاء لسقوط مروان محسن بعد إصطدامه مع ماجيت ديوب ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-09-23T16:07:57Z

33’ عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى تلقاها مروان محسن برأسية سهلة بين أحضان الحارس الهاني سليمان 

2019-09-23T16:05:58Z

31’ تمريرة طولية فى إتجاه رونالد وانجا على الجهة اليمنى لكن ابعدها رامي ربيعة إلى رمية تماس

2019-09-23T16:03:33Z

31’ تنفيذ الخطأ بعرضية خططيرة من على معلول لكن ابعدها المدافع ماجيت ديوب من امام مروان محسن 

2019-09-23T16:02:57Z

30’ بطاقة صفراء من نصيب محمد الترهوني بعد تدخل قوي على رمضان صبحي من الجهة اليمنى 

2019-09-23T16:02:30Z

29’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-23T16:01:59Z

28’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إسلام جمال لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-09-23T16:01:31Z

27’ بطاقة صفراء من نصيب أيمن أشرف بعد تدخل قوي على إسلام جمال من الجهة اليمنى 

2019-09-23T16:00:58Z

25’ خطأ لصالح سموحة فى منتصف الميدان ضد رمضان صبخي 

2019-09-23T15:59:39Z

23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان 

2019-09-23T15:58:56Z

22’ توقف اللقاء لسقوط أحمد حمص بعد تدخل قوي من عمرو السولية 

2019-09-23T15:55:04Z

21’ محاولة هجومية من الجهة اليمنى انتهت بعرضية من محمد هاني لكن تدخل الدفاع بشكل رائع وابعدها بنجاح 

2019-09-23T15:54:05Z

20’ عرضية من أحمد أبو الفتوح من الجهة اليسري لكن ابعدها رامي ربيعة بنجاح 

2019-09-23T15:53:02Z

17’ تسديدة من مروان محسن من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس الهاني سليمان بثبات

2019-09-23T15:51:01Z

16’ عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-23T15:49:47Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة الوتقدم أصبح للنادي اللأاهلي بهدف عن طريق رمصاان صبحي

2019-09-23T15:49:24Z

14’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل من احمد حمص على أيمن أشرف

2019-09-23T15:48:39Z

13’ محاولات من لاعبي سموحة لبناء هجمة منظمة والبحث عن هدف التعادل 

2019-09-23T15:48:03Z

12’ تسديدة قوية من رونالد وانجا من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

2019-09-23T15:45:57Z

11’ عرضية أرضية من جيرالدو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي

2019-09-23T15:44:17Z

وصف الهدف

10’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين مروان محسن ورمضان صبحي من الجهة اليسري تلقاها رمضان وإنطلق من داخل المنطقة وسددها من فوق الحارس بنجاح

2019-09-23T15:43:47Z

9’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لللنادي الاهلي عن طريق رمضان صبحي 

2019-09-23T15:43:07Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح سموحة ضد رمضان صبحي 

2019-09-23T15:42:37Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفريق الأهلي

2019-09-23T14:56:46Z

يبدأ المدرب رينيه فيلر بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / محمد مجدي أفشة / رمضان صبحي / مروان محسن

البدلاء / حسين الشحات / جونيور أجاي / شريف إكرامي / وليد سليمان / ياسر إبراهيم / حسام عاشور / محمود وحيد

 

التشكيل الرسمي لفريق سموحة

2019-09-23T14:52:18Z

يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 والتي تضم كلًا من

الهاني سليمان / ماجيت ديوب / رجب نبيل / محمود عزت / أحمد فتوح / محمد الترهوني / شريف رضا / أحمد حمص / ايدي ايمومو / إسلام جمال سليمان / رونالد وانجا 

البدلاء / محمود عبد الحليم / أحمد جمال / حسام حسن / محمد جمال بيبو / أحمد حسن مكي / عمر صلاح / كريم يحيى

 

2019-09-22T21:26:21Z

على الجانب الآخر يسعى سموحة للبدء بقوة في الموسم الجديد من الدوري بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ولكن لا يصف المركز قوة الفريق الحقيقية حيث كانت المنافسة شرسة في منطقة وسط الجدول بين الكثير من الأندية، حيث كانت ثلاث نقاط فقط التي تفصل بينهم وبين المركز الثامن الذي يحتله طلائع الجيش صاحب الـ41 نقطة، ولذا فمن المؤكد أن الفريق يسعى لتقدم مركزه في الدوري المصري 2019-20 عن الموسم السابق.

2019-09-22T21:26:11Z

يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه، كما استطاع أيضاً المارد الأحمر أن يحقق بطولة السوبر المصري يوم الجمعة السابقة على حساب الفارس الأبيض بعدما انتصروا بنتيجة (3-2)، وبالطبع كل ذلك سيعطي للأهلي دفعة قوية لبدء موسم قوي في الدوري المصري 2019-20.

2019-09-22T21:25:56Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل الأهلي ضيفًا على سموحة، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.