نهاية الشوط الاول— Smouha SC (@SmouhaOfficial) September 23, 2019
رغم الخطورة والسيطرة #فخر_اسكندرية ينهي الشوط الاول متأخراً بهدف نظيف#سموحة_الاهلي pic.twitter.com/jox7GE6YSq
هجمة خطيرة لسموحة
تبديل أول فى صفوف النادي الأهلي
مرور ٣٠ دقيقة 🕜 #الأهلي ١ #سموحة صفر#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/FokBcEFQHd— النادي الأهلي (@AlAhly) September 23, 2019
رمضان صبحي يسجل الهدف الأول للأهلي
وصف الهدف10’ الهدف جاء بعد تمريرة ثنائية بين مروان محسن ورمضان صبحي من الجهة اليسري تلقاها رمضان وإنطلق من داخل المنطقة وسددها من فوق الحارس بنجاح
جووووووووول #رمضان_صبحي والهدف الأول ⚽️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CfEO4CJdAZ— النادي الأهلي (@AlAhly) September 23, 2019
التشكيل الرسمي لفريق الأهلي
يبدأ المدرب رينيه فيلر بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / محمد مجدي أفشة / رمضان صبحي / مروان محسن
البدلاء / حسين الشحات / جونيور أجاي / شريف إكرامي / وليد سليمان / ياسر إبراهيم / حسام عاشور / محمود وحيد
التشكيل الرسمي لفريق سموحة
يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 والتي تضم كلًا من
الهاني سليمان / ماجيت ديوب / رجب نبيل / محمود عزت / أحمد فتوح / محمد الترهوني / شريف رضا / أحمد حمص / ايدي ايمومو / إسلام جمال سليمان / رونالد وانجا
البدلاء / محمود عبد الحليم / أحمد جمال / حسام حسن / محمد جمال بيبو / أحمد حسن مكي / عمر صلاح / كريم يحيى
⚠ قائمة #فخر_اسكندرية النهائية للموسم الكروي 2019/2020 ⚠#سموحة 🔵 pic.twitter.com/rTPkNmp5cQ— Smouha SC (@SmouhaOfficial) September 23, 2019
على الجانب الآخر يسعى سموحة للبدء بقوة في الموسم الجديد من الدوري بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ولكن لا يصف المركز قوة الفريق الحقيقية حيث كانت المنافسة شرسة في منطقة وسط الجدول بين الكثير من الأندية، حيث كانت ثلاث نقاط فقط التي تفصل بينهم وبين المركز الثامن الذي يحتله طلائع الجيش صاحب الـ41 نقطة، ولذا فمن المؤكد أن الفريق يسعى لتقدم مركزه في الدوري المصري 2019-20 عن الموسم السابق.
يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه، كما استطاع أيضاً المارد الأحمر أن يحقق بطولة السوبر المصري يوم الجمعة السابقة على حساب الفارس الأبيض بعدما انتصروا بنتيجة (3-2)، وبالطبع كل ذلك سيعطي للأهلي دفعة قوية لبدء موسم قوي في الدوري المصري 2019-20.