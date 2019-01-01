تشكيل الأهلي الرسمية لمباراة اليوم
2019-01-08T14:30:47Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / وليد سليمان / محمد محمود / رمضان صبحي / جيرالدو
📝 إليكم تشكيل فريقنا امام سموحة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/wxMNZ94Ur3— Al Ahly SC (@AlAhly) ٨ يناير ٢٠١٩
محمد شريف / أحمد حمودي / كريم نيديفيد / إسلام محارب / محمود وحيد / شريف إكرامي / ناصر ماهر
تشكيل سموحة الرسمية لمباراة اليوم
2019-01-08T14:27:03Z
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
محمد أبو جبل / أحمد صبحي / محمود عزت / السيد فريد / محمود منصور / محمود السيد / إيدي إيمومو / إسلام صالح / محمد حمدي زكي / اوميد أوكري
محمد فتحي / محمود معاذ / أحمد حمص / أمير عايد / ديريك تيسيبامبي
2019-01-07T22:03:17Z
يسعي الأهلي لإعادة الانتصارات للحاق بمقدمة الدوري بعد خسارته فى لقائه الأخير في بطولة الدوري أمام بيراميدز بنتيجة 2/1 حيث يتدخل الاهلي فى المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يسعي سموحة للخروج بنتيجة إيجابية يتقدم بها إلى ترتيب الجدول حيث يدخل الفريق فى المركز الثامن ب23 نقطة
2019-01-07T22:02:51Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سموحة، على ملعب “برج العرب” بالأسكندراية، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.