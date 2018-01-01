رحيم ستيرلينج يتقدم بالهدف الثاني لمانشستر سيتي
بعد خطأ كبير من دفاعات ساوثامبتون
45’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق رحيم ستيرلينج ثم توغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية اصطدمت بوارد براوس وسكنت الشباك بنجاح
45. GOOOOAAAAL!@sterling7 causes an own goal as McCarthy deflects into his own net from Raz's cross! We're back in the lead!— Manchester City (@ManCity) December 30, 2018
🔴 1-2 🔵 #SOUMCI
بيير إميل هويبيرج يعدل النتيجة لساوثامبتون
بعد خطأ من زينيتشينكو
41’الهدف جاء بعد ضغط من بيير إميل هويبيرج على زينتشينكو من على حدود المنطقة ثم افتك الكرة وسددها قوية سكنت الشباك الحارس إيديرسون
37: IT'S PIERRE!!!!!!!! GET IN THERE!!!! #saintsfc [1-1] pic.twitter.com/1A3a26ZoRa— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 30, 2018
بطاقة صفراء
18’استحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات ساوثامبتون
ديفيد سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
بتصوية من داخل المنطقة
15’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا ثم توغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة سددها ديفيد سيلفا بسهولة سكنت الشباك
10 GOOOOAAAAAALLLLL!@21LVA 💫— Manchester City (@ManCity) December 30, 2018
🔴 0-1 🔵 #SOUMCI pic.twitter.com/jXepuIOum4
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / دانيلو / فينسينت كومباني / إيمريك لابورتي / أوليكساندر زينتشينكو / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / رياض محرز / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Our last match of 2018!— Manchester City (@ManCity) December 30, 2018
CITY XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Sterling, Aguero, Laporte, Silva, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Zinchenko
SUBS | Muric, Walker, Stones, Sane, Otamendi, Jesus, Foden@HaysWorldwide #SOUMCI pic.twitter.com/pC1cgZbPWN
إليكم تشكيل ساوثامبتون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رالف هازنهوتل بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
أليكس مكارثي / جاك ستيفانز / يان بيدناريك / مات تارجت / جيمس وارد براوس / بيير إميل هويبيرج / ماريو ليمينا / أوريول روميو / محمد ليونسي / تشاري أوستن
Here's how #SaintsFC line-up to take on #ManCity this afternoon in the #PL! pic.twitter.com/lblMuROBZ4— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 30, 2018