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ساوثامبتون × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ساوثامبتون ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty Images

2018-12-30T15:02:05Z

45+1’تصوية عن طريق بيرناردو سيلفا من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت خارج المنطقة

رحيم ستيرلينج يتقدم بالهدف الثاني لمانشستر سيتي

2018-12-30T14:59:54Z

بعد خطأ كبير من دفاعات ساوثامبتون

45’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق رحيم ستيرلينج ثم توغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية اصطدمت بوارد براوس وسكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-30T14:56:54Z

44’بينية عن طريق زينيتشينكو في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر رحيم ستيرلينج طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-30T14:55:42Z

43’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رياض محرز في اتجاه سيرجيو أجويرو أبعدت برأسية من جاك ستيفانز

2018-12-30T14:54:45Z

42’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

بيير إميل هويبيرج يعدل النتيجة لساوثامبتون

2018-12-30T14:51:32Z

بعد خطأ من زينيتشينكو

41’الهدف جاء بعد ضغط من بيير إميل هويبيرج على زينتشينكو من على حدود المنطقة ثم افتك الكرة وسددها قوية سكنت الشباك الحارس إيديرسون

 

2018-12-30T14:50:56Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2018-12-30T14:50:07Z

39’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-30T14:49:40Z

38’سقوط اللاعب بيرناردو سيلفا بداعي الإصابة

2018-12-30T14:48:49Z

37’ركنية نفذها مات تارجت مقوسة داخل المنطقة استقبها تشارلي أوستن برأسية قوية أبعدت من الحارس إيديرسون ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2018-12-30T14:47:59Z

36’ركلة حرة نفذها مات تارجت مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دانيلو إلى ركنية

2018-12-30T14:47:36Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للسيتيزينس بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2018-12-30T14:44:08Z

34’خطأ لصالح مات تارجت بعد تدخل من سيرجيو أجويرو في منتصف الميدان من الجهة اليسرى وبطاقة صفراء

2018-12-30T14:42:23Z

33’مات تارجت أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي

2018-12-30T14:42:16Z

32’استئناف المباراة الآن

2018-12-30T14:41:46Z

31’سقوط اللاعب مات تارجت بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2018-12-30T14:41:29Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2018-12-30T14:39:59Z

29’عرضية عن طريق رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن لداخل المنطقة سددها أجويرو قوية تصدى لها الحارس مكارثي وأبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-30T14:38:55Z

28’استحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وسط تراجع من لاعبي ساوثامبتون 

2018-12-30T14:37:31Z

27’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس مكارثي

2018-12-30T14:36:02Z

26’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رياض محرز لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون ببراعة

2018-12-30T14:35:21Z

25’ركنية نفذها رياض محرز مقوسة داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي السيتي وأبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-30T14:34:55Z

24’ديفيد سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مكارثي وأبعدها إلى ركنية

2018-12-30T14:33:22Z

23’رياض محرز انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة بيسراه قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-30T14:32:22Z

22’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان 

2018-12-30T14:31:36Z

21’كرة بينية عن طريق ديفيد سيلفا في اتجاه رحين ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-30T14:30:55Z

20’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون ببراعة

2018-12-30T14:30:15Z

19’خطأ لصالح فيرناندينيو بعد تدخل من ماريو ليمينا في منتصف الميدان

2018-12-30T14:29:12Z

18’استحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات ساوثامبتون

2018-12-30T14:27:19Z

17’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-30T14:27:01Z

16’خطأ لصالح جيمس وارد بعد تدخل من رحيم ستيرلينج في منتصف الميدان 

ديفيد سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2018-12-30T14:24:19Z

بتصوية من داخل المنطقة

15’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق بيرناردو سيلفا ثم توغل داخل المنطقة وأرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة سددها ديفيد سيلفا بسهولة سكنت الشباك

 

2018-12-30T14:23:31Z

14’بينية عن طريق روميرو وضعت تشارلي أوستن منفردًا بالمرمى، لكن لم يحسن التصرف في الكرة وطالت عليه ووصلت إلى الحارس إيديرسون

2018-12-30T14:22:44Z

13’كرة عرية من الجانب الأيمن عن طريق رياض محرز لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-30T14:20:20Z

12’خطأ لصالح رحيم ستيرلينج بعد تدخل من ماريو ليمينا في منتصف الميدان 

2018-12-30T14:19:59Z

11’ديفيد سيلفا سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس مكارثي وأمسك بها ببراعة

2018-12-30T14:19:33Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-30T14:18:58Z

8’عرضية عن طريق رياض محرز من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-30T14:17:59Z

7’بينية عن طريق ديفيد سيلفا في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر رحيم ستيرلينج، لكنه كان في موقف تسلل

2018-12-30T14:16:58Z

6’رياض محرز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة اصطدمت وتحولت إلى ركنية

2018-12-30T14:16:30Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-30T14:15:48Z

4’اول انطلاقة عن طريق رياض محرز من الجهة اليمنة ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-30T14:15:23Z

3’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان مع بداية أحداث الشوط الأول 

2018-12-30T14:14:27Z

2’ساوثامبتون بالزي الأحمر على يمين الشاشة ومانشستر سيتي بالزي البديل الأزرق الغامق على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-30T14:13:47Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-30T14:12:32Z

المباراة تقام على أرضية ملعب سانت ماري، والصافرة للحكم الإنجليزي باول تيرني

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2018-12-30T13:28:52Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / دانيلو / فينسينت كومباني / إيمريك لابورتي / أوليكساندر زينتشينكو / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / رياض محرز / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

إليكم تشكيل ساوثامبتون لمباراة اليوم

2018-12-30T13:26:22Z

يبدأ المدرب رالف هازنهوتل بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

أليكس مكارثي / جاك ستيفانز / يان بيدناريك / مات تارجت / جيمس وارد براوس / بيير إميل هويبيرج / ماريو ليمينا / أوريول روميو / محمد ليونسي / تشاري أوستن

 

2018-12-30T13:14:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ساوثامبتون على ملعب سانت ماري في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.