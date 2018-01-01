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ساوثامبتون × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ساوثامبتون ضد آرسنال في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
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2018-12-16T15:23:22Z

90+3’خطأ لصالح مونريال بعد تدخل من شاين لونج في منتصف الميدان 

2018-12-16T15:21:44Z

90+2’محاولات مستمرة من لاعبي آرسنال لمحاولة ادراك هدف تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة المتبقية

2018-12-16T15:20:03Z

90+1’مونريال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T15:19:02Z

90’خطأ لصالح تشارلي أوستن في الجانب الأيسر من على حدود المنطقة بعد تدخل من مختاريان

2018-12-16T15:16:56Z

89’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مات تارجت لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج الملعب رمية جانبية

2018-12-16T15:16:02Z

88’تشارلي أوستن سدد كرة من خارج المنطقة قوية علت عارضة الحارس لينو وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-16T15:15:30Z

87’آرسنال بعدما كان يبحث عن هدف التقددم يبحث الآن على هدف تعديل النتيجة

تشارلي أوستين يتقدم بالنتيجة لساوثامبتون في وقت قاتل

2018-12-16T15:12:55Z

برأسية من داخل المنطقة

86’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق شاين لونج ارتقى لها تشارلي أوستن وحولها برأسية إلى داخل الشباك

 

2018-12-16T15:12:15Z

85’ركنية نفذها مسغود أوزيل مقوسة داخل المنطقة حولها لاكازيت برأسية قوية تصدى لها الحارس مكارثي وأبعدت إلى خارج المنطقة

2018-12-16T15:10:58Z

84’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مسعود أوزيل لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-16T15:09:44Z

83’ماتيو جيوندوزي سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات ثم أبعدت خارج المنطثة

2018-12-16T15:08:44Z

82’ماتيو جيوندوزي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-16T15:07:18Z

81’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أوباميانج في استقبلها لاكازيت برأسية قوية تصدى لها الحارس أليكس مكارثي

2018-12-16T15:07:03Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على الأجواء

2018-12-16T15:06:19Z

79’أوباميانج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T15:05:34Z

78’هدوءء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي آرسنال في منتصف الميدان 

هدف ملغي لساوثامبتون بداعي التسلل

2018-12-16T15:03:13Z

77’ركنية نفذها مات تارجت مقوسة داخل المنطقة استقبلها لونج برأسية قوية تصدى لها الحارس لينو ووصلت أمام تشارلي أوستن الذي سددها سكنت الشباك، لكن الحكم يشير إلىوجود حالة تسلل

2018-12-16T15:02:16Z

76’خروج ستيفان ليشتشتاينر ودخول أينسلي ميتلاند بدلُأ منه

2018-12-16T15:01:52Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-16T15:01:04Z

73’مختاريان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T15:00:10Z

72’خطأ لصالج لونج بعد تدخل من جرانيت شاكا في منتصف الميدان

2018-12-16T14:59:46Z

71’سقوط اللاعب ليشتشتاينر بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-16T14:59:11Z

70’خطأ لصالح ليشتشتاينر بعد تدخل من يا فاليري في منتصف الميدان 

تبديل في صفوف آرسنال

2018-12-16T14:57:36Z

68’خروج أليكس إيوبي ودخول مسعود أوزيل بدلًا منه

 

2018-12-16T14:55:55Z

67’أليكس مكارثي خطأ بتمرير الكرة ووصلت أمام لاكازيت الذي مررها إلى إيوبي ثم سددها قوية اصطدمت بدفاعات وأبعدت 

2018-12-16T14:54:15Z

66’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مونريال لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T14:53:52Z

65’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بجوزة لاعبي آرسنال في منتصف الميدان 

2018-12-16T14:52:49Z

63’لاكازيت سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

تبديل في صفوف ساوثامبتون

2018-12-16T14:51:43Z

56’خروج نايثان ريدموند ودخول شاين لونج بدلًا منه

2018-12-16T14:50:38Z

55’مختاريان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها لاكازيت من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-16T14:46:51Z

57’تمريرات قائمة بين لاعبي آرسنال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T14:44:42Z

56’تمريرات متبادلة بين لاعبي آرسنال بحثًا عن اختراق دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T14:44:19Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-16T14:43:25Z

53’أليكس إيوبي سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

مختاريان يعدل النتيجة لآرسنال

2018-12-16T14:41:46Z

بتصويةب من خارج المنطقة

52’الهدف جاء بعد تصويبة من خارج المنطقة عن طريق مختاريان سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-16T14:41:25Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

تبديل في صفوف آرسنال

2018-12-16T14:35:16Z

48’خروج هيكتور بيليرين ودخول أليكساندر لاكازيت بدلًا منه

2018-12-16T14:34:37Z

47’مختاريان سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات ساوثامبتون وأبعدت 

2018-12-16T14:34:30Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-16T14:17:23Z

45’تمريرات قائمة بين لاعبي آرسنال في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف تعديل النتيجة

داني إينجس يضرب من جديد ويتقدم لساوثامبتون

2018-12-16T14:14:03Z

على نفس طريقة الهدف الأول

44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريدموند لداخل المنطقة استقبلها داني إينجس برأسية قوية سكنت على يسار الحارس بيرند لينو

 

2018-12-16T14:13:21Z

43’داني إينجس سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت إلى منتصف الميدان

2018-12-16T14:11:54Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جرانيت شاكا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T14:10:42Z

41’كرة عرضية من الجهة اليمنى فاليري اصطدمت بدفاعات آرسنال وتحولت إلى ركنية

2018-12-16T14:10:23Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-16T14:09:16Z

39’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فاليري لداخل المنطقة سددها ارمسترونج من لمسة واحدة وصلت سهلة إلى الحارس لينو

2018-12-16T14:09:03Z

38’تصويبة عن طريق ريدموند من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت 

2018-12-16T14:08:42Z

37’تارجت أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات آرسنال

2018-12-16T14:07:45Z

36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي آرسنال

2018-12-16T14:07:24Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-16T14:06:51Z

34’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بيليرين لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T14:03:31Z

31’خطأ لصالح لوكاس توريرا في منتصف الميدان بعد تدخل من أوريول روميو

2018-12-16T14:00:53Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2018-12-16T14:00:19Z

28’خطأ لصالح بيليرين بعد تدخل من مات تارجت في منتصف الميدان 

مختاريان يعدل النتيجة لآرسنال

2018-12-16T13:58:01Z

برأسية مميزة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد كرة عرضية عن طريق جرانيت شاكا لداخل المنطقة استقبلها مختاريانت برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-16T13:56:17Z

25’تمريرات متبادلة بين لاعبي آرسنال في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التعديل 

2018-12-16T13:54:14Z

23’فالياري أرس كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات آرسنال

2018-12-16T13:51:50Z

21’داني إينجس سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس لينو

داني إينجس يفتتح التسجيل لساوثهامبتون

2018-12-16T13:48:51Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مات تارجت لداخل المنطقة ارتقى لها داني إينجس وسددها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-16T13:48:23Z

19’ستيورات سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس بيرند لينو

2018-12-16T13:47:48Z

18’انطلاقة عن طريق لوكاس توريرا ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T13:43:03Z

17’تمريرات متبادلة بين لاعبي آرسنال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات ساوثامبتون

2018-12-16T13:42:30Z

16’استئناف المباراة الآن

2018-12-16T13:42:08Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-16T13:41:51Z

14’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب ريدموند

2018-12-16T13:41:26Z

13’لاعبي آرسنال يخرجون الكرة خارج الملعب للإطمئنان عليه

2018-12-16T13:40:31Z

12’سقوط اللاعب ريدموند بداعي الإصابة دون تدخل من أحد

2018-12-16T13:39:51Z

11’تمريرة بينية عن طريق أوباميانج في اتجاه أليكس إيوبي المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-16T13:39:36Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-16T13:38:34Z

9’ريدموند انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمهي ساوثامبتون وأبعدت من لوران كوشيلني

2018-12-16T13:38:07Z

8’مختاريان سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات آرسنال وأبعدت

2018-12-16T13:36:18Z

7’مات تارجت أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات آرسنال

2018-12-16T13:35:43Z

6’أوباميانج انطلق ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه قوية تصدى لها الحارس أليكس مكارثي ببراعة وحولها إلى ركنية

2018-12-16T13:34:51Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل حاضر في ملعب سانت ماري

2018-12-16T13:34:25Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إيوبي لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-16T13:33:54Z

3’بداية هادئة من لاعبي الفريقين والكرة بحوزة لاعبي ساوثامبتون في منتصف الميدان

2018-12-16T13:33:15Z

2’ساوثامبتون بالزي الأحمر والأسود على اليمين وآرسنال بالزي الأخضر الفاتح البديل على اليسار

انطلاق المباراة

2018-12-16T13:32:54Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل فريق آرسنال لمباراة اليوم

2018-12-16T13:10:32Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

بيرند لينو / هيكتور بيليرين / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / هنريك مخيتاريان / أليكس إيووبي / بيير إيميريك أوباميانخ

إليكم تشكيل فريق ساوثامبتون لمباراة اليوم

2018-12-16T13:07:10Z

يبدأ المدرب رالف هازنهوتل بطريقة 3/4/3 التي تضم كلًا من

أليكس مكارثي / يان بيدناريك / يانيك فيسترجارد / مايا يوشيدا / يان فاليري / بيير إميل هويبيرج / أوريول روميو / مات تارجت / نايثان ريدموند / ستيوارت ارمسترونغ / داني إينجس

 

2018-12-16T13:04:25Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول........ حيث يستضيف ساوثامبتون آرسنال في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.