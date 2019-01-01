التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
رايس ميولحي / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / يوسف عطال / رامي بن سبعيني / رياض محرز / سفيان فيجولي / عدلان قديورة / إسماعيل بن ناصر / يوسف البلايلي / بغداد بونجاح
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019 #CIVALG pic.twitter.com/wecPuSCa7x— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١١ يوليو ٢٠١٩
البدلاء / أندي ديلور / رفيق حليش / محمد فارس / هشام بودواي / مهدي عبيد / إسلام سليماني / ألكساندر أوكيدجا / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / مهدي زيفان / آدم وناس / مهدي تاهرات
التشكيل الرسمي لمنتخب كوت ديفوار
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
سيلفان جوبوهوو / مامادو باكايوكو / إسماعيل تراوري / ويلفريد كانون / وونلو كوليبالي / ماكس جرادل / إبراهيم سانجاري / جيوفري سيريدي / فرانك كيسي / ويلفريد زاها / جوناثان كودجيا
البدلاء / نيكولاس بيبي / روجير أسالي / فيكتور أنجبان / نابي إرا أليزير / ويلفريد بوني / سانجاري بادرا / سليمان دومبيا / سيرجي أورييه / ماكسويل كورنيه / جيان سيري / جان فيليب جبامين / شيخ ابراهيم كومارا
فى المقابل نجح منتخب الأفيال فى تحقيق فوزا ثمينا على نظيره منتخب مالى بهدف دون رد، ليتأهل لملاقه المنتخب الجزائري فى دور ثمن نهائي من بطولة الامم الفريقية، وكان المنتخب الإفواري تأهل ثاني المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط الذي كانت تضم المغرب، جنوب أفريقيا، ناميبيا، حيث حقق منتخب ساحل العاج الإنتصار على جنوب أفريقيا فى المباراة الإفتتاحية بهدف دون رد، ثم تلقي الهزيمة من أسود الأطلس بهدف نظيف، وحقق فوز كبير على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف وحيد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات.
نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، بعد تخطيه منتخب غينيا فى دور الـ16، بثلاثية نظيفة، استطاع المنتخب الجزائري التأهل بعد ما تصدر المجموعه الثالثة برصيد 9 نقاط بعد فوزها في ثلاث مباريات امام منتخب كينيا فى المباراة الإفتتاحية وانتصر بهدفين دون رد، ثم حقق فوز صعب على منتخب السنغال بهدف نظيف، وفى الجولة الأخيرة استطاع رفقاء رياض محرز الإنتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة (3-0).
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie #TotalAFCON2019 #CIVALG pic.twitter.com/EbuFmIu3ab— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١٠ يوليو ٢٠١٩