حجز العين مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما حقق فوزًا عريضًا على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات دور الثمانية