أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني ، 2022-23.،على " نيوفو جوسي زورييلا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الحالي لجدول الترتيب.

ويحتل بلد الوليد المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 17 نقطة من أول 14 مباراة في الموسم.