إنتهاء الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف
مباشرريال مدريد وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة
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45" الحكم اضاف دقيقة وقت بدل ضائع
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42" تسديدة من أسينسيو من على حدود المنطقة مرت اعلى مرمى الحارس خوردي ماسيب
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أوووووووووووه، تسديدة قوية لبلد الوليد
35" ألفارو أجوادو يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة أبعدها كورتوا بصعوبة إلى ركنية
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31" توغل رائع من فينيسيوس لداخل المنطقة وتسديدة قوية من البرازيلي أمسكها الحارس بثبات
- -29" تسديدة قوية من خافيير سانشيز من داخل الست يردات لكنها مرت اعلى مرمى كورتوا
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27" توني كروس يسددة تصويبة قوية مرت اعلى المرمى
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25" هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى وسط الميدان
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21" تسديدة من إيفان سانتشيز من على حدود المنطة لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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أوووووووووووه، ماذا أهدرت يانزيما؟
18" تمريرة سحرية من توني كروس داخل يسار المنطقة تلقاها فينيسيوس بتسديدة قوية ارتدت من الحارح أمام بنزيما الذي سددها اعلى المرمى
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15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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10" تسديدة قوية من ماركو أسينسيو من على حدود المنطقة وتصدي رائع من الحارس جوردي ماسيب
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8" مرتدة سريعة لبد الوليد وانطلاقة من روكي ميسا ثم مررها إلى سيرخيو ليون لكنه سددها بكعب القدم ووصلت سهلة لكورتوا
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6" ركلة ركنية لريال مدريد نفذها أسينسيو بعرضية تلقاها رودريجو برأسية مرت بدون خطورة على المرمى
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5" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان
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1" بداية الشوط الأول
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تشكيل بلد الوليد
يبدأ بلد الوليد بقيادة المدرب باتشيتا بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
جوردي ماسيب
سيرخيو إيسكوديرو - خافيير سانشيز - خواكين فرنانديز - إيفان فريسنيدا
ألفارو أجوادو - مونتشو - روكي ميسا
أوسكار بلانو - سيرخيو ليون - إيفان سانتشيز
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تشكيل ريال مدريد
يبدا ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافببد ألابا - أنطونيو رودريجير - داني كارباخال
داني سيبايوس - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني ، 2022-23.،على " نيوفو جوسي زورييلا".
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الحالي لجدول الترتيب.
ويحتل بلد الوليد المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما جمع 17 نقطة من أول 14 مباراة في الموسم.