أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الأرض.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ولم يتلقى أي هزيمة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات، ولم يسقط سوى في فخ التعادل مرة واحدة بالدوري الإسباني وكانت ضد أوساسونا في الجولة السابعة.

أما برشلونة فيتصدر ترتيب الدوري الإسباني بذات رصيد ريال مدريد ولكن بفارق الأهداف، إذ تعادل في أول جولة ضد رايو فاييكانو وحقق 7 انتصارات متتالية في الليجا.